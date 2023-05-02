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Мужская сборная Вьетнама по футболу до 22 лет начала защиту титула SEA Games с победы
У Вьетнама были некоторые шансы в первом тайме, но удача были не на их стороне, и первый тайм закончился с небольшим отрывом 1:0.
Атаку Вьетнам продолжал во втором тайме не без труда, поскольку Лаос оставался сильным в защите и даже становился опасным из-за контратак.
Вьетнам удвоил свое преимущество на второй минуте добавленного времени. Вышедшие на замену Кхуат Ван Кханг и Нгуен Куок Вьет в сумме обеспечили Вьетнаму три очка, сделав точный навес и финиш.
С таким результатом Вьетнам занимает второе место в группе B, уступая Таиланду, который ранее выиграл у Сингапура со счетом 3:1.
В группе А хозяева из Камбоджи обыграли Тимор-Лешти со счетом 4:0 в первом матче, в то время как другой фаворит, Индонезия, уверенно обыграл Филиппины со счетом 3:0.
Свой второй матч группового этапа Вьетнам проведет 3 мая против Сингапура.