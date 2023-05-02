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Мужская сборная Вьетнама по футболу до 22 лет начала защиту титула SEA Games с победы

Мужская футбольная команда Вьетнама до 22 лет (U22) начала защиту титула чемпиона SEA Games с победы со счетом 2:0 над Лаосом 30 апреля.
  На второй минуте Нгуен Ван Тунг (9) нанес опасный удар головой, забив первый гол вьетнамской команды U22. Фото: Минь Кует/ВИА  
Игроки в красном, которые были явными фаворитами, отлично стартовали уже на второй минуте.

У Вьетнама были некоторые шансы в первом тайме, но удача были не на их стороне, и первый тайм закончился с небольшим отрывом 1:0.

Атаку Вьетнам продолжал во втором тайме не без труда, поскольку Лаос оставался сильным в защите и даже становился опасным из-за контратак.

Вьетнам удвоил свое преимущество на второй минуте добавленного времени. Вышедшие на замену Кхуат Ван Кханг и Нгуен Куок Вьет в сумме обеспечили Вьетнаму три очка, сделав точный навес и финиш.

С таким результатом Вьетнам занимает второе место в группе B, уступая Таиланду, который ранее выиграл у Сингапура со счетом 3:1.

В группе А хозяева из Камбоджи обыграли Тимор-Лешти со счетом 4:0 в первом матче, в то время как другой фаворит, Индонезия, уверенно обыграл Филиппины со счетом 3:0.

Свой второй матч группового этапа Вьетнам проведет 3 мая против Сингапура.

ИЖВ/ВИА

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