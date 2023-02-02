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МПТ поддержит предприятия в наращивании экспорта
Об этом он заявил на конференции по продвижению экспорта, организованной МПТ 31 января. В мероприятии приняли участие 500 представителей предприятий, населенных пунктов и вьетнамских торговых представительств из 50 стран.
Местности получат поддержку, связанную с деятельностью по продвижению торговли на ключевых рынках.
Будут разработаны программы поддержки, направленные на повышение способности предприятий соответствовать тенденции «зеленой» торговли, сказал он, добавив, что МПТ также облегчит связь между предприятиями и населенными пунктами.
Внимание будет уделено повышению эффективности программы «Национальный бренд», что позволит продукции предприятий глубже проникнуть в глобальные цепочки поставок.
По данным МПТ, общий импортно-экспортный оборот Вьетнама в прошлом году достиг 732 млрд. долл. США, что на 10% больше, чем в прошлом году.
Министр Чан Хонг Зиен заявил, что растущая инфляция, нехватка энергии и сбои в цепочках поставок сырья во многих странах приведут к снижению заказов. Он отметил, что это негативно скажется на экономике Вьетнама.
Министр сказал, что для сохранения традиционных экспортных рынков, а также для расширения новых, предприятиям необходимо улавливать рыночные сигналы, отметив, что вьетнамские торговые представительства за рубежом играют жизненно важную роль в сборе рыночной информации и предоставлении ее предприятиям, ассоциациям и населенным пунктам.
Чан Конг Куинь, вьетнамский торговый советник в Канаде, сказала, что ее торговый офис работает с ассоциациями текстильной, швейной, обувной и пищевой промышленности в принимающей стране, чтобы удовлетворить спрос на импорт товаров из Вьетнама. Ожидается, что делегация канадских компаний прибудет во Вьетнам для изучения возможностей в этом отношении, сообщила она.
Представитель вьетнамского торгового представительства в Европе сообщил, что ведется подготовка к приезду делегаций по продвижению внутренней торговли на международные торговые ярмарки на этом континенте, в том числе на Global Seafood Expo 2023 с 25 по 27 апреля в Барселоне, Испания, и Fruit Attraction 2023 с 3 по 5 октября в Мадриде.