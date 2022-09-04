МПТ повторно представил проект Плана энергетики VIII

Иллюстративное изображение. Фото: ВИА План энергетики VIII недавно был повторно представлен Министерством промышленности и торговли (МПТ) в Заявлении 4778/TTr-BCT от 11 августа 2022 года, в котором сформулированы 6 содержаний для консультации с постоянным комитетом правительством.

Соответственно, 6 содержаний, рассматриваемых МПТ в этом документе, включают в себя обзор угольных и газовых энергетических проектов; проектов солнечной энергетики; показателей, относящиеся к электроэнергии, в Резолюции 55-NQ/TW; структуру источников электроэнергии до 2030 г. в проекте Плана энергетики VIII о механизме переходных проектов ветровой и солнечной энергетики и решении о пилотировании механизма прямой купли-продажи электроэнергии между производителями возобновляемой энергии и крупными потребителями электроэнергии (DPPA).

В Заявлении также говорится, что государственные корпорации понесли расходы на обследование и подготовку инвестиционных проектов, за осуществление которых они несут ответственность в соответствии с правилами.

Тем не менее, эти проекты должны полностью соответствовать правовым нормам в области инвестиций и строительства, внимательно следить за поглощающей способностью национальной энергосистемы и способностью электрической сети высвобождать мощности; соблюдать механизм ценообразования на электроэнергию на момент эксплуатации, нести ответственность за эффективность согласно утвержденному механизму. После этого, если инспекционно-ревизионные органы выявят нарушения, они будут строго рассмотрены в соответствии с положениями закона. В случае серьезных нарушений есть возможность даже отозвать инвестиционную лицензию и приостановить проект согласно положениям закона о строительных инвестициях.

В случае одобрения премьер-министром эти проекты продолжат реализовываться в период до 2030 года, общая электрическая мощность системы в 2030 году составит около 148.358,5 МВт.

Кроме того, МПТ также предложило продлить график запланированных проектов солнечной энергетики, но еще не одобренных инвесторов проектов солнечной энергетики общей мощностью 4.136,25 МВт на период после 2030 года...