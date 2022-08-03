МПТ Вьетнама применяет меры защиты рынка в отношении импорта тростникового сахара

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Вьетнам не примет меры против обхода мер торговой защиты в отношении импорта сахара из 5 государств, которые смогут доказать, что он сделан из сахарного тростника, собранного именно в этих странах.

Министерство промышленности и торговли (МПТ) Вьетнама на днях приняло решение №1514/QD-BCT, согласно которому применяются меры против обхода мер торговой защиты в отношении импорта тростникового сахара из Камбоджи, Индонезии, Лаоса, Малайзии и Мьянмы.

Так, для поддержания справедливой конкурентной среды между товарами отечественного производства и импортными товарами, а также для защиты законных интересов отечественных производителей и фермеров, тростниковый сахар, ввозимый из Камбоджи, Индонезии, Лаоса, Малайзии и Мьянмы с использованием тайского сырья для производства сахара, будет облагаться теми же антидемпинговыми и антисубсидиционными пошлинами, которые вводятся на тайский сахар, с общей ставкой в 47,64%; при этом антидемпинговая пошлина составляет 42,99%, а антисубсидиционная пошлина – 4,65%.

Однако не будут предприняты меры против обхода мер торговой защиты в отношении импорта сахара из 5 вышеуказанных государств, если они смогут доказать, что продукция сделана из сахарного тростника, собранного именно в своих странах. Данные меры защиты рынка вступят в силу через 7 дней после вынесения решения и будут действительны до 15 июня 2026 года, за исключением их изменения или продления согласно другим соответствующим решениям МПТ.

Как сообщили в МПТ, решение о применении мер против обхода мер торговой защиты в отношении импорта тростникового сахара было вынесено по итогам исследования, которое было проведено объективно и прозрачно в соответствии с вьетнамским законодательством и международными обязательствами.



