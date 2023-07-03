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Мост в японском стиле торжественно открыт в городе Дананг
Одака Йошимуне, председатель Mikazuki Group, сказал, что эстакада соединяет развлекательный комплекс Mikazuki в Дананге и пляж через улицу Нгуен Тат Тхань. Мост позволит местным жителям и гостям города безопасно добираться до пляжа и наслаждаться прекрасным пейзажем местности.
Мост высотой почти 13 метров и длиной более 140 метров, площадью около 655 кв. м, с общим объемом инвестиций 42 млрд донгов (почти 1,8 млн. долл. США), выполнен в виде узла в японском ткацком искусстве, символизируя прочную связь между вьетнамской и японской культурами.
С общими инвестициями в 42 миллиарда донгов (почти 1,8 млн. долл. США) мост имеет высоту почти 13 метров и длину более 140 метров, а его площадь составляет около 655 кв.м. Тропинка, ведущая к мосту, представляет собой узел японского ткацкого искусства, символизирующий тесную связь между вьетнамской и японской культурами.
Форма сооружения навеяна океанскими волнами, создавая ощущение легкости, спокойствия и интеграции с окружающим ландшафтом. Снаружи две смотровые площадки дополнены винтовыми стальными лестницами и лифтами, обеспечивающими легкий доступ к мосту для людей с ограниченными возможностями.
По словам председателя, после одного года работы комплекс принял более 490.000 гостей, которые остановились в отеле, играли в аквапарке и наслаждались мероприятиями и свадебными услугами. Японский курортный комплекс Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa постепенно становится излюбленным местом отдыха как для местных, так и для иностранных туристов, помогая местному туристическому сектору быстрее восстанавливаться и развиваться.
В настоящее время Япония является ведущим иностранным инвестором по количеству проектов ПИИ в Дананге с 222 проектами и общим инвестиционным капиталом более 1 млрд. долл. США.
В этом году город запланировал несколько программ в честь 50-летия установления дипломатических отношений двух стран, включая встречи, культурные обмены, фестивали, фестиваль японского кино, конференции по продвижению инвестиционного и торгового сотрудничества и т.д.