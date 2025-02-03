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Морской рай Ciao Beach - популярное место на острове Хонтхом
Фукуок, и без того известный своими одними из самых потрясающих пляжей в мире, теперь может похвастаться новым дополнением - Ciao Beach, который расположился на западном берегу острова Хонтхом.
Подобно другим культовым пляжам, таким как Байкем и Байкао, Ciao Beach ослепляет кристально чистой бирюзовой водой, белым, как пудра, песком и плавно покачивающимися пальмами, греющимися под золотыми лучами солнца круглый год.
Что отличает Ciao Beach от других пляжей, так это его нетронутое очарование и непревзойденное уединение. Удаленный от шума современной жизни, этот идиллический уголок предлагает идеальное убежище для тех, кто ищет спокойствия и релаксации в безмятежном природном пространстве. Здесь можно погрузиться в прохладное, освежающее море, погреться на солнце и полюбоваться на яркие косяки рыб, резвящиеся у берега, - поистине терапевтический опыт для души и тела.
Ciao Beach - это больше, чем просто пляж, это место для отдыха и приключений. Здесь можно заняться различными видами активного отдыха, включая серфинг, каякинг и снорклинг в кристально чистых водах, чтобы исследовать яркие коралловые рифы. Уникально то, что на этом пляже есть секция только для взрослых, которая обеспечивает спокойный отдых без детей. Чтобы сделать путешествие еще более приятным, на пляже предлагаются высококлассные услуги спа и массажа, которые подарят гостям минуты блаженства.
Ciao Beach: Кулинарный и развлекательный центр
В самом центре пляжа расположен пляжный клуб Ciao Beach Club, обязательное место для посещения, включающее изысканный ресторан и два бара - Coconut Bar и Pineapple Bar. Спроектированный в гармонии с окружающей природой, этот ресторанно-барный комплекс площадью 1 000 кв. м вмещает до 400 гостей, что делает его идеальным местом для встреч с друзьями и семьей.
Главный ресторан предлагает множество кулинарных изысков, от свежих морепродуктов до фирменных блюд Фукуока и международной кухни. Изюминкой пляжа является эксклюзивное крафтовое пиво Sun Kraftbeer, сваренное в пивоварне Phu Quoc Brew House компании Sun Group. В день открытия Ciao Beach гости, обедавшие в ресторане, получили в подарок литр этого премиального пива.
Меню здесь тщательно продумано таким образом, чтобы идеально сочетаться с крафтовым пивом, и демонстрируя мировые кулинарные традиции - от российского шашлыка-барбекю до аутентичных немецких колбасок. Каждое блюдо приготовлено с особой тщательностью, что гарантирует изысканный ужин на фоне спокойной пляжной обстановки.
В день открытия пляжный клуб Ciao организовал ряд программ поддержки, открыл 100 банок разливного пива Atlas в честь праздника, пригласил исполнителей живой музыкы и устроил оживленную пляжную вечеринку.
Для тех, кто хочет отдохнуть подольше, Ciao Beach предлагает недельные или месячные абонементы, а также инклюзивные пакеты, включающие все услуги - от шезлонгов и обедов до билетов на канатную дорогу и эксклюзивных впечатлений в Ciao Beach Club. Такой комплексный подход гарантирует роскошный и беззаботный отдых.
Пляж работает с 9:00 до 16:30 и идеально подходит для посетителей, прибывающих по канатной дороге Хонтхом. Поездка сочетает в себе захватывающий вид на океан и возможность наблюдать потрясающий закат с высоты.
Благодаря своему первозданному пляжу и высококлассному пляжному клубу Ciao Beach это новое дополнение к острову Хонтхом органично сочетает в себе первозданную красоту природы с первоклассными удобствами. От отдыха на пляже до наслаждения пивом Sun Kraftbeer и вкуса блюд интернациональной кухни - посещение Ciao Beach предлагает незабываемый тропический отдых на острове Хонтхом, Фукуок.