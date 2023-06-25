Морское пространственное планирование ориентируется на устойчивое развитие

Департамент моря и островов Вьетнама (Министерство природных ресурсов и окружающей среды) в срочном порядке обновляет ресурсы для завершения работы над досье по планированию морского пространства на основе получения мнений и вкладов министерств, ведомств и секторов, а также 28 провинций и городов, имеющих выход к морю.



Гармония между экономикой и окружающей средой



В частности, cквозная идея всего планирования заключается в обеспечении гармонии между социально-экономическим развитием, обеспечением обороны и безопасности с сохранением природных ценностей, экологии, биоразнообразия, чудес природы, охраны окружающей среды и продвижения социально - культурных ценностей, популяризации исторических традиций, культурной самобытности моря.



Национальное планирование морского пространства является важным инструментом для конкретизации «Национального генерального планирования» и создания основы для эффективного управления эксплуатацией ресурсов, охраной окружающей среды, сохранением морских экосистем, способствуя формированию сильных секторов морской экономики, созданию большего количества средств к существованию для людей, а также обеспечения обороны, безопасности, поддержания суверенитета, суверенного права и национальной юрисдикции на море.



После завершения планирования морского пространства в направлении к 2050 году все морские зоны Вьетнама будут эффективно управляться и устойчиво использоваться в соответствии с пространством, удовлетворяя требования социально- экономического развития и обороны, безопасности, в соответствии с природными, социально - экономическими условиями, устойчивостью, экологической емкости, морскими и островными экосистемами и достижение цели превращения Вьетнама в сильную и богатую страну, основанную на морской экономике.



В то же время планирование конкретизирует основные цели, содержание и решения стратегии устойчивого развития морской экономики Вьетнама до 2030 года, с перспективами до 2045 года, в соответствии с руководящим принципом, ориентацией Партии, соответствующим национальным планированием и стратегией устойчивого освоения и использования ресурсов, защиты морской и островной среды до 2030 года, с перспективами на период до 2050 года.



Кроме того, планирование обеспечивает эффективную и устойчивую эксплуатацию и использование прибрежных ресурсов в пределах устойчивости, восстановления экосистем и несущей способности окружающей среды, развитие морских экономических секторов в направлении экологичности, замкнутого цикла, модернизации, создавая движущую силу для экономического развития страны и её превращению в сильную, богатую страну, основанную на морской экономике, устойчивом развитие, процветание и безопасности...



Опираясь на реальное мнение



Департамент по морскому пространству и островам Вьетнама обобщает вклад по планированию морского пространства 28 провинций и городов с морским пространством, министерств, департаментов, секторов, а также отечественных и международных экспертов.



По словам заместителя председателя народного комитета провинции Нгеан Нгуен Ван Де, планирование провинции Нгеан на 2021-2030 годы, с перспективами до 2050 года включает цели и задачи, связанные с Национальным планированием морского пространства и генеральным планипрованием устойчивого использования прибрежных ресурсов на период 2021-2030 годов, с перспективами до 2045 года.



Хатинь - одна из первых двух провинций в стране, где премьер-министр утвердил на период 2021-2030 годов провинциальный план с перспективой до 2050 года. В соответствии с Резолюцией правительства № 48 / NQ-CP от 3 апреля 2023 года для реализации стратегии эксплуатации, устойчивого использования ресурсов, охраны окружающей среды моря и островов к 2030 году, с перспективами до 2050 года народный комитет Хатиня поручил Департаменту природных ресурсов и окружающей среды возглавить разработку плана реализации резолюции с конкретными целями и координировать работу с различными ведомствами и прибрежными поселениями.



Соответственно, к 2030 году Хатинь стремится к разумной эксплуатации морских и островных ресурсов и их эффективному использованию для быстрого и устойчивого развития секторов морской экономики и прибрежных районов, особенно основных секторов морской экономики в порядке приоритетности:

туризм и морские услуги, морское хозяйство, эксплуатация морских минеральных ресурсов, выращивание и добыча морепродуктов, прибрежная промышленность, возобновляемые источники энергии и новые секторы морской экономики, улучшение жизни и средств к существованию сообщества,

сбор и переработка 100% опасных и твердых отходов в прибрежных городских районах в соответствии с экологическими стандартами, планируются и строятся 100% прибрежных экономических зон и городских районов для устойчивого, экологического, разумного развития и адаптации к изменению климата, восстановление площади прибрежных мангровых зарослей как минимум к уровню 2000 года.

Что касается цели на 2050 год, то Хатинь стремится к надлежащей эксплуатации морских ресурсов и островов, эффективному использованию на основе «зеленого» роста, сохранению морского биоразнообразия, морской среды и зеленных островов, гармонизация между обществом и природой.



Рамла Халиди, постоянный представитель Организации Объединенных Наций по развитию во Вьетнаме (ПРООН), заявила, что рациональное использование морей и океанов станет ключом к процветающему и устойчивому будущему вьетнамского народа. Вьетнаму необходимо активизировать свои усилия по переходу к устойчивой морской экономике, особенно путем ускорения планирования морских пространств.



Это планирование необходимо для развития огромного потенциала морской ветроэнергетики Вьетнама, который, будучи реализованным, может достичь амбициозных энергетических целей в Энергетическом планировании 8 и снизить чистые выбросы до «0» к 2050 году, как было обещано Вьетнамом на 26-й конференции Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.