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Морские порта принимают крупные суда в начале года

По данным Морской администрации Вьетнама (VMA), морские порта все еще динамично работают во время Лунного Нового года (Тэт), чтобы не допустить нарушение деятельности по импорту и экспорту. На юге, по словам руководителя Международного терминала Порт Сайгон - SSA (SSIT), в первый день лунного Нового года порт встретил контейнеровоз MSC FELIXSTOWE вместимостью 5048 TEU, который везет грузы из Японии, Республики Корея, вьетнамской провинции Вунгтау, Малайзии, Сингапура и Филиппин.

Позже SSIT также принял контейнеровоз MSC CLORINDA вместимостью 14.000 TEU, который соединяет грузы из Сингапура, Малайзии, Таиланда, Вунгтау и Китая с морскими портами запада США, крупнейшего импортера Вьетнама в последние годы.

Ожидается, что морские порты северного и центрального региона также обслужат около 10 судов во время новогоднего праздника.

Заместитель директора VMA Хоанг Хонг Жанг сказал, что в прошлом году общий объем грузов, проходящих через морские порты Вьетнама, составил около 733,18 млн тонн, что на 4% больше в годовом исчислении. Из общего объема 179,07 млн тонн были экспортом, что на 3% меньше, 209,26 млн тонн импортом, что на 2% меньше, а оборот отечественных товаров вырос на 12%.

Он добавил, что объем контейнерных грузов через морские порты оценивается в 25,09 млн TEU, что на 5% больше, чем в предыдущем году.

ИЖВ/ВИА

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