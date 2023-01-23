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Морские порта принимают крупные суда в начале года
Позже SSIT также принял контейнеровоз MSC CLORINDA вместимостью 14.000 TEU, который соединяет грузы из Сингапура, Малайзии, Таиланда, Вунгтау и Китая с морскими портами запада США, крупнейшего импортера Вьетнама в последние годы.
Ожидается, что морские порты северного и центрального региона также обслужат около 10 судов во время новогоднего праздника.
Заместитель директора VMA Хоанг Хонг Жанг сказал, что в прошлом году общий объем грузов, проходящих через морские порты Вьетнама, составил около 733,18 млн тонн, что на 4% больше в годовом исчислении. Из общего объема 179,07 млн тонн были экспортом, что на 3% меньше, 209,26 млн тонн импортом, что на 2% меньше, а оборот отечественных товаров вырос на 12%.
Он добавил, что объем контейнерных грузов через морские порты оценивается в 25,09 млн TEU, что на 5% больше, чем в предыдущем году.