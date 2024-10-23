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Морская экосистема залива Нячанга демонстрирует положительные результаты восстановления
В начале октября в заливе были замечены морские черепахи, что стало важной вехой для усилий по сохранению морской среды в заливе, по данным Правления залива Нячанг.
Провинциальные власти выделили защитные зоны, запретили ловлю рыбы и приостановили дайвинг для защиты коралловых рифов.
По словам Дам Хай Вана, заместителя директора Правления, последние исследования, проведенные агентством в основных водах залива Нячанг, показали, что число морских видов возвращается, а морские обитатели, такие как рыбы и черепахи, постепенно становятся разнообразнее.
Рост кораллов в водах залива демонстрирует множество положительных признаков, а в некоторых районах их покрытие достигает 5%.
Предварительные результаты исследований экосистем в районах Кухин, Хонлао и Лыоншон указывают на то, что естественный субстрат для восстановления кораллов занимает большую площадь, а некоторые виды начинают хорошо приживаться и развиваться.
По словам Дам Хай Вана, чтобы иметь всестороннюю научную базу, правление в настоящее время предпринимает шаги по сотрудничеству с экспертами для изучения текущего состояния коралловых рифов в этих районах, чтобы в будущем предложить решения и планы по управлению и сохранению.
Он отметил, что для развития биоразнообразия и восстановления морской среды в заливе необходимо иметь комплексные решения по защите окружающей среды, начиная от трудовых ресурсов и заканчивая политическими механизмами.
Залив Нячанг - один из самых красивых в мире. Он занимает площадь почти 250 км2 и является одной из 16 морских охраняемых территорий в стране. Здесь находится множество коралловых рифов и одни из самых разнообразных экосистем во Вьетнаме. Десятилетия назад черепахи часто приплывали сюда, чтобы отложить яйца на прибрежных пляжах и нескольких островах.
Чтобы поддержать восстановление популяции морских черепах, правление залива предложил создать защитную зону в Байбан, известном месте размножения этих животных.