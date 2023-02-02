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Морская экономика будет развиваться в северно-центральном и центральном прибрежном районе
Донг сказал, что конференция направлена на запуск программы действий правительства по реализации резолюции Политбюро 26-NQ / TW о направлениях социально-экономического развития и защиты безопасности и обороны региона до 2030 года с видением до 2045 года, а также по привлечению инвестиций в регион.
По словам чиновника, конференция также призвана привлечь инвесторов, отечественные и зарубежные бизнес-ассоциации и партнеров к крупным инвестиционным проектам и программам в регионе.
Заместитель министра Донг подчеркнул, что это мероприятие имеет большое значение для развития региона, который играет особую стратегическую роль в экономике, политике, культуре, обществе, окружающей среде, обороне, безопасности и внешних cвязям страны, особенно в национальной стратегии по устойчивое морское экономическое развитие.
Параллельно с мероприятием пройдет конференция по продвижению инвестиций, призванная мобилизовать ресурсы для развития инфраструктуры в регионе, активизировать инвестиционную и деловую активность региона. В ходе конференции ожидается подписание соглашения о сотрудничестве в области устойчивого развития региона между Министерством планирования и развития (МПИ) и партнерами по развитию, а также ряда меморандумов о взаимопонимании. Инвестиционные лицензии также будут предоставлены отечественным и иностранным инвесторам.
Согласно МПИ, в период 2005–2020 гг. в регионе наблюдался ежегодный рост на 7,3%, что выше, чем в среднем по стране, при этом масштабы экономики увеличились в 9,1 раза в период 2004–2020 гг.
Однако заместитель министра Донг указал на ряд недостатков в регионе, в том числе на неэффективность использования потенциала морского экономического развития.
Резолюция 26 была выпущена в надежде превратить регион в регион с динамичным, быстрым и устойчивым развитием, с сильной морской экономикой.
Ожидается, что к 2045 году в регионе будет наблюдаться быстрое и устойчивое развитие, в котором будет располагаться ряд крупных промышленных, сервисных и международных центров сотрудничества наравне с азиатскими, с современными прибрежными экономическими зонами, «умной» и устойчивой прибрежной городской системой, а также уникальной идентичностью и хорошей защитой окружающей среды.
В программе действий по реализации резолюции правительство предложило восемь основных решений, включая совершенствование институтов и политики и содействие развитию региональной взаимосвязанности, реструктуризацию региональной экономики с уделением большего внимания развитию морской экономики; ускорение роста городской системы, особенно прибрежной городской системы; увеличение инвестиций в региональную социально-экономическую инфраструктуру, особенно в транспортную инфраструктуру.
Также подчеркивается необходимость эффективного управления и использования природных ресурсов, особенно морских и лесных ресурсов, защиты окружающей среды и повышения устойчивости к стихийным бедствиям и адаптации к изменению климата.
Программа включает 34 конкретных задачи и 11 проектов транспортной инфраструктуры.