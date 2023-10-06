НОВОСТИ
МООНЮС вручила трём вьетнамским офицерам медаль ООН за миротворческую деятельность
На церемонии присутствовали заместитель командующего силами МООНЮС Мурат Исик, посол Вьетнама в Египте и Южном Судане Нгуен Хюи Зунг и более 100 делегатов из подразделений МООНЮС.
По сообщению корреспондента Вьетнамского информационного агентства в Африке, выступая на церемонии, заместитель командующего силами МООНЮС Мурат Исик высоко оценил вклад вьетнамских офицеров в деятельность МООНЮС, подтвердив, что они всегда демонстрируют профессионализм, дисциплину, эффективность и высокое чувство ответственности. Заместитель командующего силами МООНЮС обратился к Министерству общественной безопасности Вьетнама с просьбой в ближайшем будущем направить больше офицеров для участия в миротворческой деятельности ООН в МООНЮС.
Посол Нгуен Хюи Зунг признал выдающиеся усилия трех офицеров Министерства общественной безопасности Вьетнама , участвующих в миротворческой деятельности ООН в Южном Судане и подтвердил, что вьетнамские офицеры не только выполняют международные миссии в МООНЮС, но и являются «послами культуры», продвигающими культуру и имидж страны и людей Вьетнама, которые любят мир и несут ответственность за поддержание международного мира. Посол предложил вьетнамским офицерам, работающим в МООНЮС, преодолевать трудности для успешного выполнения задач, поставленных Партией и Государством.
Рабочая группа Министерства общественной безопасности Вьетнама, участвующая в миротворческой деятельности в МООНЮС, состоит из полковника Ле Куок Хюи, старшего полковникa Ву Вьет Хунга и подполковника Лыонг Тхи Ча Виня. Они получили решение президента страны направить их для выполнения задач в миротворческой миссии ООН в декабре 2022 года.
Являясь первыми офицерами, выбранными для участия в миротворческих силах ООН в Южном Судане, все трое успешно выполнили возложенные на них задачи, постепенно подтверждая свои способности и создавая имидж храброго и профессионального вьетнамского солдата, который соответствует требованиям ООН.