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Молодые добровольцы - яркий символ молодого поколения Вьетнама
Президент передал делегации приветствия и наилучшие пожелания от Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга. Он выразил желание, чтобы Ассоциация бывших молодых добровольцев Вьетнама продолжала активно распространять дух молодых добровольцев в работе по строительству Отечества в новую эпоху.
Глава государства предложил продолжать проводить практические мероприятия и в ближайшее время решить оставшиеся проблемы в работе в отношении бывших молодых добровольцев, считать это долгом, ответственностью, а также выражением признательности и благодарности тем, кто посвятил себя и пожертвовал собой для дела национального освобождения и воссоединения страны, дела строительства и защиты Отечества.
Президент То Лам заявил, что необходимо продолжать строить сильную Ассоциацию и Силы бывших молодых добровольцев по всей стране, чтобы они активно и эффективно участвовали в деле обновления, строительства и защиты страны. В то же время необходимо уделять внимание обнаружению, строительству, ремонту и облагораживанию исторических мест и памятников бывшим молодым добровольцам, чтобы эти места действительно были важными местами для воспитания революционных традиций.
Президент государства выразил уверенность в том, что, продвигая героические традиции, Силы бывших молодых добровольцев всегда будут поддерживать солидарность, вносить достойный вклад в дело строительства и защиты социалистического Отечества, всегда останутся ярким примером для подражания подрастающему поколению.
По этому случаю президент То Лам вручил Ассоциации подарки – фотографию Дяди Хо с молодыми добровольцами, а также 200 миллионов донгов для подготовки костюмов для делегатов, которые примут участие в 5-м всенациональном конгрессе бывших молодых добровольцев Вьетнама.
Председатель ассоциации Ву Чонг Ким отметил, что в настоящее время насчитывается более 650 000 бывших молодых добровольцев, участвующих в прошлой борьбе за национальную независимость и в нынешнем национальном развитии. Ассоциация передала в дар 1 107 домов и отремонтировала 509 других, подарила подарки и другие предметы, такие как сберегательные книжки, продукты питания, одежду и школьные принадлежности на сумму более 269 млрд донгов. Кроме того, члены ассоциации поддержали друг друга во время пандемии COVID-19, передав более 2 миллиардов донгов и различные предметы.