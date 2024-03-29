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Молодые добровольцы посвящают себя обществу и национальному развитию
Рассказывая о Месяце молодежи, который проходит в марте 2024 года, Нгуен Нгок Лыонг, первый секретарь Центрального союза коммунистической молодежи имени Хошимина, председатель ЦК Союза молодежи Вьетнама, сказал, что ряд молодежных волонтерских мероприятий проводятся как внутри страны, так и за рубежом, как в оффлайн, так и в онлайн формате. Мероприятия по заботе, сопровождению и продвижению сил молодежи организуются во всех регионах страны, производя сильное впечатление на многие населенные пункты.
По данным Вьетнамской федерации молодежи, к марту 2024 года более 14 000 волонтерских команд реализовали более 8 000 молодежных объектов; молодые волонтеры оказали поддержку более 1000 населенным пунктам, где проживают этнические меньшинства, и помогли более 42000 человек. Союз молодежи на всех уровнях провёл более 5 тысяч волонтерских мероприятий по строительству сельских территорий; более 6000 волонтерских мероприятий в сфере строительства цивилизованных городов; почти 6000 волонтерских мероприятий по защите окружающей среды и реагированию на изменение климата; более 4000 волонтерских мероприятий по обеспечению порядка и безопасности дорожного движения; более 8000 волонтерских мероприятий по обеспечению социального обеспечения.
«Месяц молодежи - это среда, в которой молодые люди могут зажечь свой энтузиазм и стремление к обучению, показать свою преданность, проявить дух приверженности, не бояться трудностей, добровольно принимать участие в решении сложных задач, отправиться в отдаленные, отдаленные, пограничные, островные районы…».
Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ выступил 25 февраля 2024 г.
Значимые волонтерские деятельности вьетнамской молодежи не ограничиваются мероприятиями во время Месяца молодежи.
В любое время, в любых местах, вьетнамская молодежь добровольно берется за новую и трудную работу – становятся первопроходцами в применении науки и технологий, пионерами в построении обучающегося общества, способствуя содействию индустриализации, модернизации, международной интеграции, построению и надежной защите Отечества, внося важный вклад в достижения развития страны.
Для поколения, родившегося во время войны, такие движения, как: «Молодые добровольцы», «Творческая молодежь», «Молодые добровольцы на защите Отечества», - это незабываемый период для миллионов молодых добровольцев,, которые принимали участие и внесли свой важный вклад в национальное освобождение, обеспечение национальной обороны и безопасности Родины.
После войны миллионы молодых добровольцев взяли на себя инициативу, активно участвовать в искоренении неграмотности, ликвидации голода, сокращении бедности, строительстве новых сельских районов и цивилизованных городов; работать в признательности с теми, кто имеет заслуги перед страной, помогая малоимущим и защищая окружающую среду.
Так в местах, где случаются ураганы, наводнения и стихийные бедствия, люди все чаще видят молодых волонтеров, мокнущих под дождем, помогающих людям преодолеть трудности.
Особенно во время сложной пандемии COVID-19 в 2020-2021 годах миллионы молодых волонтеров поддерживали дух «пионерства, взаимопомощи и адаптации», активно участвуя в процессе профилактики эпидемии и борьбе с ней, поддерживая людей, особенно детей, пострадавших от пандемии.
Отпечаток волонтерской деятельности
Говоря о вьетнамских молодых волонтерах, невозможно не упомянуть «Летнюю кампанию студенческого волонтерства», которая была официально запущена в 2000 году, выбранном партией и государством в качестве Года молодежи.
«Летняя кампания молодежного и студенческого волонтерства», как следует из названия, стала подтверждением творческих способностей и приверженности молодых вьетнамцев обществу и стране. Она также предложила новую форму волонтерской деятельности, вдохновляющую и привлекающую большое количество молодых людей на протяжении уже более 20 лет.
Позитивные ценности летней волонтерской кампании привлекли не только молодежь, но и многие силы в обществе, распространившись среди народа и всего сообщества международной молодежи в волонтерских акциях в различных населенных пунктах Вьетнама.
«Благодаря ярким мероприятиям, проведенным во всех уголках страны, Месяц молодежи по-настоящему ярко продемонстрировал образ вьетнамской молодежи новой эпохи, которая сильна и полна энтузиазма, а также завоевала доверие партии и государства и любовь народа»б сказал
Хоанг Бинь Куан, бывший член ЦК КПВ, бывший заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям, бывший первый секретарь Центрального комитета союза молодежи имени Хошимина.
Благодаря «Летней кампании молодежных волонтеров» и волонтерским движениям молодые люди получили условия для саморазвития и роста, посвятили себя социально-экономическому развитию, поддержанию национальной обороны и безопасности, улучшая имидж вьетнамской молодежи в новую эпоху, создавая тем самым образ вьетнамской молодежи с чистым сердцем, блестящей мудростью, большими амбициями и сильным патриотизмом.
Доктор Хюинь Чунг Фонг, награжденный рядом почетных грамот за преданность волонтерской деятельности, сказал, что общественная работа помогла ему повзрослеть, особенно в том, что касается решения проблем, принятия решений, баланса эмоций, терпения и преодоления трудностей.
«Мы отправлялись в отдаленные районы, чтобы помочь местным жителям, особенно маленьким детям и школьникам. Бывало так, что нам приходилось переезжать из одного места в другое ночью, чтобы успеть добраться до следующего пункта назначения ранним утром, или быстро перекусывать, потому что весь день был занят подготовкой к мероприятиям...», сказал Хюинь Чунг Фонг.
На 12-м Национальном конгрессе коммунистического Союза молодежи, срок полномочий 2022-2027 годов, в декабре 2022 года, генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг признал вклад вьетнамской молодежи и напомнил молодому поколению во всей стране, чтобы оно продолжало прилагать больше усилий в самых значимых делах для страны и общества.
«Подобно деревьям, которые прорастают только весной, люди, желающие создать значимую карьеру для себя и общества, также должны начинать с юности», сказал Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгю.