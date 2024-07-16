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НОВОСТИ

Молодые вьетнамцы, проживающие за рубежом, воскурили благовония в память о королях Хунгах

15 июля делегация из 120 молодых вьетнамцев, проживающих за рубежом, из 27 стран и территорий мира приняла участие в церемонии воскурения благовоний в храме Тхыонг и храме, посвященном отцу Лак Лонг Куан, в комплексе исторических памятников особого национального значения «Храм королей Хунгов» в северной провинции Футхо.
  Молодые вьетнамцы, проживающие за рубежом, в комплексе исторических памятников особого национального значения «Храм королей Хунгов» в северной провинции Футхо. Фото: ВИА  
Это мероприятие является частью Летнего лагеря Вьетнама 2024 для молодого поколения вьетнамцев, проживающих за рубежом.

Во дворце Киньтхиен на горе Нгиалинь делегация воскурила благовония, возложили цветы, провели ритуал подношения даров в память о королях Хунгах, легендарных основателях Вьетнама.

Вьетнамский летний лагерь 2024 проходит с 14 по 29 июля в 12 провинциях и городах страны, включая Ханой, Футхо, Нгеан, Хатинь, Куангбинь, Куангчи и Тхыатхиен - Хюэ.

Впервые проведенный в 2004 году, лагерь - ежегодная программа, организованная Государственным комитетом по делам вьетнамцев, проживающих за рубежом (SCOV) в координации с соответствующими агентствами, - собрал тысячи выдающихся молодых вьетнамцев в возрасте от 16 до 24 лет, чтобы посетить свою родину.

ВИА/ИЖВ

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