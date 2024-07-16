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Молодые вьетнамцы, проживающие за рубежом, воскурили благовония в память о королях Хунгах
Во дворце Киньтхиен на горе Нгиалинь делегация воскурила благовония, возложили цветы, провели ритуал подношения даров в память о королях Хунгах, легендарных основателях Вьетнама.
Вьетнамский летний лагерь 2024 проходит с 14 по 29 июля в 12 провинциях и городах страны, включая Ханой, Футхо, Нгеан, Хатинь, Куангбинь, Куангчи и Тхыатхиен - Хюэ.
Впервые проведенный в 2004 году, лагерь - ежегодная программа, организованная Государственным комитетом по делам вьетнамцев, проживающих за рубежом (SCOV) в координации с соответствующими агентствами, - собрал тысячи выдающихся молодых вьетнамцев в возрасте от 16 до 24 лет, чтобы посетить свою родину.