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Молодой ученый стал первым вьетнамцем, награжденным Королевским авиационным обществом Великобритании

Получив награду за достижения в области молодых людей, д-р Нгуен Хуен Дык стал первым вьетнамским ученым, получившим премию Королевского авиационного общества Великобритании (RAeS).
  Д-р Нгуен Хуен Дык был награжден Премией молодых людей за достижения в 2022 году Королевским авиационным обществом Великобритании. Источник: VietnamPlus  
Получив награду за достижения в области молодых людей, д-р Нгуен Хуен Дык стал первым вьетнамским ученым, получившим премию Королевского авиационного общества Великобритании (RAeS).

Дык - единственный, кто получил высшую награду RAeS для тех, кому меньше 30 лет в этом году.

Награды RAeS являются одними из самых давних и престижных наград в мире, присуждаемых отдельным лицам или командам за выдающиеся достижения или изобретения в аэрокосмической отрасли.

Ученый, родившийся в Ханое в 1995 году, выразил надежду, что больше вьетнамских ученых и инженеров получат признание международных ассоциаций и организаций.

Он получил степень магистра технических наук в 2019 году и степень доктора философии в 2021 году на факультете аэрокосмической техники Бристольского университета.

Его исследовательские результаты включают 8 статей, опубликованных в журналах Квартиля 1, которые являются лучшими публикациями в предметной области, и 10 материалов для международных аэрокосмических конференций в Великобритании, США, Германии, Италии и Швейцарии.

Основанная в 1866 году, RAeS объединяет аэрокосмические организации и предприятия по всему миру, включая Boeing, Airbus, BAE Systems, Американский институт аэронавтики и астронавтики, Азиатскую ассоциацию деловой авиации, Космическое агентство Великобритании и Федеральное авиационное управление США.

ВИА/ИЖВ

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