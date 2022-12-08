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Молодой ученый стал первым вьетнамцем, награжденным Королевским авиационным обществом Великобритании
Дык - единственный, кто получил высшую награду RAeS для тех, кому меньше 30 лет в этом году.
Награды RAeS являются одними из самых давних и престижных наград в мире, присуждаемых отдельным лицам или командам за выдающиеся достижения или изобретения в аэрокосмической отрасли.
Ученый, родившийся в Ханое в 1995 году, выразил надежду, что больше вьетнамских ученых и инженеров получат признание международных ассоциаций и организаций.
Он получил степень магистра технических наук в 2019 году и степень доктора философии в 2021 году на факультете аэрокосмической техники Бристольского университета.
Его исследовательские результаты включают 8 статей, опубликованных в журналах Квартиля 1, которые являются лучшими публикациями в предметной области, и 10 материалов для международных аэрокосмических конференций в Великобритании, США, Германии, Италии и Швейцарии.
Основанная в 1866 году, RAeS объединяет аэрокосмические организации и предприятия по всему миру, включая Boeing, Airbus, BAE Systems, Американский институт аэронавтики и астронавтики, Азиатскую ассоциацию деловой авиации, Космическое агентство Великобритании и Федеральное авиационное управление США.