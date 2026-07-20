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Молодёжь стремится сохранять и распространять исторические ценности
Рассказывая о том, как увлёкся коллекционированием, Хао вспоминает: «В 2017 году, когда я учился в четвёртом классе, после рассказов о войне мне стало очень интересно узнать, чем пользовались наши солдаты, какой была их форма, каким было вооружение в разные периоды. Тогда я начал изучать эту тему и собирать исторические предметы».
Среди всех экспонатов своей коллекции самым дорогим для Хао остаётся старый газетный номер с сообщением о дне кончины Президента Хо Ши Мина.
«Эта реликвия напоминает не только об одном из важнейших событий в истории нашей страны, но и имеет для меня особое значение, потому что Президент Хо Ши Мин всегда был для меня примером, которому я стараюсь следовать», — поделился Хао.
Чтобы собрать нынешнюю коллекцию, Хао посвятил много времени поиску информации, побывал во многих местах и познакомился с людьми, разделяющими его увлечение. Этот путь далеко не всегда был лёгким, поскольку многие экспонаты были утрачены с течением времени или сохранились без сведений об их происхождении и истории. Однако любовь к истории помогла ему на протяжении многих лет не отказаться от своего дела.
Хао также самостоятельно реставрирует повреждённые реликвии — стальные каски, военную форму и макеты различных видов оружия. После восстановления часть экспонатов передаётся для экспонирования в местные музеи и мемориальные комплексы, посвящённые павшим бойцам.
По мнению Хао, сохраняя исторические предметы, люди сохраняют и память о боевом пути, самоотверженности и жертвах старших поколений.
«Мне хотелось бы, чтобы молодые люди, стоя перед этими реликвиями, воспринимали их как зеркало истории. Следы времени на них напоминают о том, что мир достался нам очень дорогой ценой, помогают молодёжи глубже ценить прошлое и осознавать свою ответственность перед Родиной», — говорит он.
Наряду с сохранением исторических реликвий многие молодые люди выбирают иной путь — рассказывать о прошлом глазами своего поколения. Одним из таких проектов стал «Рассказы мирного времени», подготовленный группой студентов Академии журналистики и пропаганды.
Вместо того чтобы сосредоточиться на воспроизведении воспоминаний о войне или хорошо известных исторических событиях, авторы проекта рассказывают о жизни солдат уже после окончания войны. Их работа, семья, дальнейшее служение обществу становятся своеобразными сюжетами, позволяющими молодым людям по-новому взглянуть на историю.
По словам руководителя проекта Ван Зя Кханя, команда стремится рассказывать не столько о событиях и цифрах, сколько о людях, которые создавали историю.
Участники надеются, что через эти жизненные истории молодое поколение сможет лучше понять и по достоинству оценить ценности, которые были сохранены и переданы старшими поколениями.
Проект включает три основных тематических направления.
Рубрика «Моё мирное время» рассказывает о ветеранах, которые и сегодня продолжают служить стране, участвуя в различных общественных инициативах и выполняя важные задачи.
Рубрика «Шрамы времени» посвящена воспоминаниям о годах войны, которыми делятся ветераны войны и инвалиды войны, проходящие лечение и реабилитацию в Центрах реабилитации инвалидов войны провинции Нгеан и уезда Тхуантхань (провинция Бакнинь).
Кроме того, рубрика «Те, кто рядом» рассказывает о врачах, медицинских сёстрах и другом медицинском персонале, ежедневно ухаживающих за ветеранами и инвалидами войны, продолжая тем самым историю благодарности в мирное время.
Работа над проектом сопровождалась немалыми трудностями. Помимо поиска архивных материалов и установления контактов с героями публикаций в различных провинциях и городах страны, участникам приходилось искать новые творческие формы подачи материала, чтобы исторические сюжеты стали ближе молодёжной аудитории.
Поэтому команда решила не ограничиваться традиционными форматами повествования, а использовать цифровые архивы, фотокниги (photobook), а также выставки и интерактивные мероприятия. Благодаря этому воспоминания, которые, казалось бы, давно ушли в прошлое, оживают и позволяют по-новому взглянуть на жизнь солдат в послевоенное время.
Ван Зя Кхань отметил: «Больше всего нас тронуло то, что дух солдат, "солдат Дядюшки Хо", никогда не менялся. Если во время войны он проявлялся в стремлении защищать Родину, то сегодня продолжается в желании строить страну, сохранять мир и служить обществу. Именно оптимизм, сила духа и любовь к Родине старшего поколения стали для нас огромным источником вдохновения и мотивации».
Интерес общества и многочисленные положительные отклики стали для Кханя и его команды дополнительным стимулом к подготовке новых исторических проектов, реализация которых намечена на ближайшее время.
Наряду с проектом «Рассказы мирного времени» такие инициативы, как «Gen Z и история Вьетнама», «Звезда на солдатской фуражке» и «Патриотизм в новую эпоху», также свидетельствуют о том, что история и национальный дух находят новые формы выражения, более близкие современному обществу.
Эти усилия подтверждают, что историческая память продолжает сохраняться и распространяться в жизни современного Вьетнама, воспитывая у молодого поколения чувство благодарности, национальной гордости и осознание высокой ценности мира.