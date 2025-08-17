НОВОСТИ
Молодежь по всей стране присоединяется к церемонии приветствия флага «Я люблю свою Родину»
Делясь своими впечатлениями от участия в мероприятии, Нгуен Тхи Хонг Ха из столицы выразила надежду, что подобные мероприятия, подобные этому, будут проводиться и в дальнейшем, чтобы вдохновлять и распространять патриотизм среди молодежи, а также сближать их.
После церемонии Центральный комитет Вьетнамской федерации молодежи преподнес Ханойской федерации молодежи 800 национальных флагов и копии портретов президента Хо Ши Мина, а также посетил и вручил подарки пяти семьям, имеющим заслуги перед революцией и домохозяйств льготной категории в городе.
Наряду с мероприятиями центрального уровня, отделения Федерации молодежи Вьетнама по всей стране одновременно организовали церемонию приветствия флага “Я люблю свою Родину” во всех 34 провинциях и городах, в 3334 населенных пунктах в общинах, районах, городках и подразделениях.
Они также подарили почти 16 000 национальных флагов и 3000 копий портретов президента Хо Ши Мина; реализовали почти 2000 практических молодежных проектов и инициатив; и доставили почти 2500 подарочных наборов общей стоимостью почти 1,7 млрд донгов (64 700 долларов США) семьям, получающим социальную помощь, малоимущим людям и бедным студентам с хорошей успеваемостью.