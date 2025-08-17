Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Молодежь по всей стране присоединяется к церемонии приветствия флага «Я люблю свою Родину»

Более 500 молодых людей Ханоя приняли участие в центральной церемонии приветствия флага под названием «Я люблю свою Родину», организованной Вьетнамской федерацией молодежи 16 августа в саду Вансуан (пост Хангдау). Церемония приветствия флага была проведена одновременно в шести других местах по всей стране: кладбище Хангдыонг (особая зона Кондао) и флагшток Тхунгы в Хошимине; Трехграничный указатель в Доме культуры дружбы Вьетнам–Лаос–Камбоджа в провинции Куангнгай; Муйзой- Хондау в провинции Кханьхоа; на флагштоке Лунгку в провинции Туенкуанг; и на флагштоке мыса Камау в провинции Камау.

Делясь своими впечатлениями от участия в мероприятии, Нгуен Тхи Хонг Ха из столицы выразила надежду, что подобные мероприятия, подобные этому, будут проводиться и в дальнейшем, чтобы вдохновлять и распространять патриотизм среди молодежи, а также сближать их.

После церемонии Центральный комитет Вьетнамской федерации молодежи преподнес Ханойской федерации молодежи 800 национальных флагов и копии портретов президента Хо Ши Мина, а также посетил и вручил подарки пяти семьям, имеющим заслуги перед революцией и домохозяйств льготной категории в городе.

Наряду с мероприятиями центрального уровня, отделения Федерации молодежи Вьетнама по всей стране одновременно организовали церемонию приветствия флага “Я люблю свою Родину” во всех 34 провинциях и городах, в 3334 населенных пунктах в общинах, районах, городках и подразделениях.

Они также подарили почти 16 000 национальных флагов и 3000 копий портретов президента Хо Ши Мина; реализовали почти 2000 практических молодежных проектов и инициатив; и доставили почти 2500 подарочных наборов общей стоимостью почти 1,7 млрд донгов (64 700 долларов США) семьям, получающим социальную помощь, малоимущим людям и бедным студентам с хорошей успеваемостью.

ИЖВ/ВИА

