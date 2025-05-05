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Модернизация обслуживания для привлечения туристов-мусульман
Халяльный туризм можно понимать как исламский туризм или туризм, ориентированный на мусульман, который гарантирует, что туристические услуги соответствуют специфическим требованиям ислама.
С учетом того, что на данный момент в мире насчитывается более 1,9 миллиарда мусульман, халяльный туризм развивается стремительными темпами, занимая высокодоходный сегмент. Ожидается, что глобальная стоимость рынка халяльного туризма в 2023 году составит около 266 миллиардов долларов США, в 2024 году – 276 миллиардов долларов, а к 2030 году может достичь 350 миллиардов долларов.
Доктор Чинь Тхи Тху Ха, ректор Ханойского колледжа торговли и туризма, заявила, что исламский туризм становится глобальной тенденцией и вносит все больший вклад в туристическую отрасль многих стран. Даже в регионе АСЕАН такие страны, как Сингапур, Таиланд, рано распознали эту тенденцию и сейчас входят в число стран, принимающих наибольшее количество мусульманских туристов в мире.
Осознавая, что рынок халяльного туризма обладает огромным потенциалом и требует активного подхода со стороны Вьетнама, 14 февраля 2023 года Премьер-министр утвердил Проект «Укрепление международного сотрудничества для создания и развития халяльной индустрии во Вьетнаме до 2030 года».
В 2024 году во Вьетнаме был создан Национальный центр сертификации халяль и опубликован государственный стандарт, касающийся продукции и услуг для мусульман. Туристическая отрасль Вьетнама также провела множество кампаний по продвижению и рекламе, направленных на развитие рынка мусульманских туристов в стране.
Однако услуги, ориентированные на халяль во Вьетнаме, всё ещё не развиты должным образом, что делает вьетнамский туризм менее привлекательным для мусульманских туристов.
Рамлан Осман, директор Центра халяль Вьетнама, сказал: «Туризм, дружелюбный к мусульманам, должен соответствовать определённым критериям. К ним относятся такие базовые требования, как: пища, соответствующая халяльным стандартам, инфраструктура для молитвы, услуги, связанные с месяцем Рамадан (разрушение поста), соблюдение приватности в развлекательных мероприятиях (разделение зон для мужчин и женщин), семейные туры. Одним из препятствий для мусульманских туристов является еда. Вьетнамская кухня очень вкусная, но поскольку она не соответствует халяльным стандартам, мы не можем её использовать. Мы хотим попробовать местную кухню, мы также хотим пить вьетнамский кофе, но мы надеемся, что во Вьетнаме будут заведения, соответствующие халяльным стандартам для мусульман».
Чтобы достичь этой цели, Вьетнам должен глубже понять халяльную культуру. Саади Салама, посол Палестина во Вьетнаме, отметил: «Отношение к мусульманам очень важно. Однако информация о Исламе во Вьетнаме не на 100% точна, она не отражает полностью реальность культуры, поведения, мышления мусульман. Если мы понимаем поведение, то знаем, что можно подарить мусульманину или как начать разговор... Глубокое понимание помогает развивать отношения между Вьетнамом и мусульманскими странами».
С этим мнением согласен Шовги Камал Оглу Мехдизаде, посол Азербайджана во Вьетнаме: «Мусульмане воспринимают Ислам не только как религию, но и как способ общения, поведения. Мусульманские туристы ожидают уважения, теплого приема и удовлетворения их потребностей в еде, молитве и религиозных мероприятиях, когда они приезжают во Вьетнам. Если эти потребности будут удовлетворены, они ответят поддержкой и помощью местным сообществам в десятикратном размере».
Данг Хыонг Жанг, директор Департамента туризма города Ханой, поделилась: «Департамент туризма Ханоя разрабатывает стратегическую дорожную карту, направленную на превращение столицы в дружелюбное и привлекательное место для мусульманских туристов. Согласно плану до 2030 года, Ханой ставит цель создать полноценную экосистему халяльного туризма, в которой приоритет будет отдан формированию мусульмански-дружественных зон в центральных районах города. Город также стремится повысить качество обслуживания в сфере размещения и питания – до 2030 года планируется обеспечить, чтобы как минимум от 10 до 20 гостиниц соответствовали стандартам обслуживания мусульманских туристов, а около 30% ресторанов в центральных районах могли предлагать блюда, сертифицированные по халяльным стандартам».