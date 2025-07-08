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МОБ: «Новая модель должна быть лучше старой»
Особо было подчеркнуто, что силы полиции играют ведущую роль в реализации политических решений Партии и законодательства государства по реорганизации и оптимизации организационной структуры. «С 1 июля 2025 года успешно проведена реорганизация и слаженная работа полиции на двух уровнях в соответствии с новой административно-территориальной структурой, обеспечивая принцип: "новая модель лучше старой" и дух "служения народу"», — отметил официальный представитель МОБ.
Вся структура решительно продвигает научно-технологическое развитие, инновации и цифровую трансформацию, включая выполнение Проекта 06, способствующего национальной цифровизации. МОБ инициировало и представило Политбюро проект Заключения о развитии оборонной промышленности в эпоху национального подъема; координирует с другими министерствами и ведомствами реализацию Проекта 06, внедрение 42 электронных сервисов через приложение VNeID, а также 21 цифровой сервис на основе данных, способствующих социально-экономическому развитию, инновациям и борьбе с преступностью.
Полиция активно борется с коррупцией, расточительством, преступлениями в сфере подделки и незаконного оборота товаров, экологическими преступлениями, защищает здоровье граждан; выступает пионером в социальной защите, ликвидации ветхого и временного жилья, улучшении уровня жизни населения — было построено, отремонтировано и реконструировано более 4 900 домов.
Значительное снижение преступности в сфере общественного порядка по сравнению с аналогичным периодом
Согласно докладу МОБ, ситуация с общественным порядком и безопасностью стабилизировалась, наблюдаются положительные изменения: уровень преступности в сфере общественного порядка снизился на 22,55% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Всего было раскрыто 18 163 уголовных дела, задержано и привлечено к ответственности 37 442 лица; арестовано, сдано властям или устранено 1 377 лиц, находившихся в розыске (в том числе 627 особо опасных); возбуждено 2 096 дел по экономическим преступлениям с 4 194 обвиняемыми; 370 дел с 1 042 обвиняемыми — по коррупционным и должностным преступлениям; выявлено 11 687 дел с участием 22 863 лиц по наркопреступлениям и т. д.
Ситуация с дорожно-транспортными происшествиями была стабилизирована, отмечено снижение по всем трём основным показателям. По стране произошло 9 398 ДТП, в результате которых погибло 5 293 человека и ранено 6 246. По сравнению с тем же периодом 2024 года это снижение на 3 009 происшествий (–24,25%), 201 погибшего (–3,66%) и 3 203 раненых (–33,90%).
Число пожаров также значительно снизилось: зафиксировано 1 710 инцидентов, в которых погибли 42 человека и пострадали 48, что на 560 случаев (–24,67%) меньше, чем в прошлом году. Новые положения, включая Постановление №168/2024/NĐ-CP о нарушениях ПДД, строго выполняются и приносят положительный эффект, способствуя изменению сознания участников дорожного движения и получив поддержку широкой общественности.
Решительное обновление деятельности полиции в соответствии с новыми вызовами и пространственными рамками
Что касается приоритетных задач на вторую половину 2025 года, представитель МОБ сообщил, что Народная полиция продолжит всестороннее применение мер по обеспечению национальной безопасности, общественного порядка и безопасности, создавая благоприятные условия для развития страны и реализации решений Партии и Государства.
Особое внимание будет уделено: обновлению стратегического мышления по вопросам национальной безопасности; радикальному обновлению всей деятельности полиции в соответствии с новыми пространственными рамками и потребностями развития страны в современной эпохе. МОБ сосредоточится на обеспечении безопасности, правопорядка и эффективной работы местных властей на двух уровнях, содействуя успешному проведению партийных съездов всех уровней и предстоящего 14-го съезда Коммунистической партии Вьетнама. Полиция продолжит быть примером в реализации «четырёх ключевых резолюций» во имя развития страны.