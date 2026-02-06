МОБ Вьетнама и Лаоса укрепляют сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью

Делегации двух министерств общественной безопасности Вьетнама и Лаоса фотографируются на память. (Фото: ВИА) Делегации двух министерств общественной безопасности Вьетнама и Лаоса фотографируются на память. Фото: ВИА

По случаю сопровождения Генерального секретаря То Лама и делегации высокого уровня Вьетнама в ходе государственного визита в Лаос, во второй половине дня 5 февраля в столице Вьентьяне генерал полиции Лыонг Там Куанг, член Политбюро, Министр общественной безопасности Вьетнама, а также делегация Министерства общественной безопасности (МОБ) Вьетнама провели двустороннюю встречу с генерал-лейтенантом Вантхонгом Конгмани, секретарём Центрального комитета партии, МОБ Лаоса.



Министр Вантхонг Конгмани выразил честь и удовлетворение по поводу приёма Министра Лыонг Там Куанга и делегации МОБ Вьетнама; поздравил Министра Лыонг Там Куанга и руководство МОБ Вьетнама в связи с успешным проведением XIV Всевьетнамского партийного съезда Коммунистической партии Вьетнама (КПВ); выразил надежду, что стороны продолжат укреплять сотрудничество в сфере обеспечения политической безопасности и поддержания общественного порядка, а также взаимодействие в борьбе с различными видами преступности в целях эффективной реализации договорённостей высшего уровня руководителей двух партий и двух государств, а также подписанных между двумя министерствами документов о сотрудничестве в сферах безопасности и полиции, особенно с учётом результатов переговоров между двумя Генеральными секретарями, состоявшихся 5 февраля 2026 года.



Выступая от имени Центрального партийного комитета общественной безопасности и руководства МОБ Вьетнама, Министр Лыонг Там Куанг поздравил с успешным проведением XII съезда Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ); поздравил товарища Вантхонга Конгмани с оказанным ему доверием и избранием в Секретариат Центрального комитета НРПЛ, а также с назначением на должность МОБ Лаоса 19 января текущего года; поздравил братские силы общественной безопасности Лаоса с успешным выполнением задач по обеспечению безопасности и правопорядка, внёсшим значительный вклад в успех съезда.



На встрече оба Министра подчеркнули, что в последнее время сотрудничество между двумя МОБ становится всё более углублённым и эффективным, достигая многих важных результатов в сферах безопасности, полиции, тылового и технического обеспечения, строительства кадрового состава и обмена делегациями. Стороны регулярно обмениваются информацией о мировой и региональной обстановке, оказывающей влияние на национальную безопасность Вьетнама и Лаоса; тесно взаимодействуют в защите политической безопасности, в борьбе и пресечении подрывной деятельности и посягательств на национальную безопасность двух стран; координируют усилия по ликвидации многих крупных сетей производства, купли-продажи, перевозки и хранения наркотиков, связанных с территориями обеих стран; успешно раскрывают преступные группы, занимающиеся онлайн-мошенничеством и преступлениями с использованием высоких технологий; задерживают множество разыскиваемых лиц. Органы общественной безопасности приграничных провинций двух стран координируют расследование и раскрытие многочисленных дел о незаконной торговле и транспортировке наркотиков; регулярно оказывают взаимную поддержку и помощь в подготовке и повышении квалификации кадров. Сотрудничество в областях тылового и технического обеспечения, подготовки кадров и обмена делегациями продолжает активно развиваться.



Исходя из отношений великой дружбы, особой солидарности, всеобъемлющего сотрудничества и стратегической сопряжённости, МОБ Вьетнама и Лаоса подтвердили намерение в предстоящий период продолжать укреплять координацию по ряду приоритетных направлений. В частности, обеспечить эффективную реализацию Плана сотрудничества на 2026 год, Меморандумов о сотрудничестве между силами безопасности и полиции; усилить работу по борьбе с транснациональной преступностью; координировать проведение масштабной информационно-пропагандистской кампании, а также активных мер по наступлению и подавлению наркопреступности на вьетнамо-лаосской границе в 2026 году; продолжить совместную реализацию проекта по созданию системы управления населением и гражданских удостоверений личности, а также строительству Центра управления безопасностью МОБ Лаоса.



В тот же день Министр Лыонг Там Куанг и делегация высокого уровня МОБ Вьетнама посетили Представительство МОБ Вьетнама в Лаосе./