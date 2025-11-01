НОВОСТИ
Мобилизовать по максимуму все ресурсы для успешной реализации Резолюции партийной организации Национального собрания
Выступая на конференции, председатель НС Чан Тхань Ман подчеркнул, что перед парторганизацией НС, самим НС, его Постоянным комитетом, а также всеми органами и кадрами стоят всё более высокие требования, требующие повышенного качества работы и большей ответственности. НС, по его словам, должно быть в авангарде в устранении институциональных трудностей и препятствий, создавать благоприятные условия для граждан и предприятий, стимулировать социально-экономическое развитие и заложить прочную основу для достижения двузначных темпов роста в период 2026–2030 годов.
Председатель НС призвал всю партийную организацию руководствоваться указаниями Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, прозвучавшими на недавнем заседании ЦК КПВ 13-го созыва. В частности, три ключевых направления включают: оперативную институционализацию резолюций и заключений ЦК, Политбюро и Секретариата; решительное и последовательное исполнение намеченных задач по неделям, месяцам и кварталам; а также регулярный контроль и надзор с оперативным устранением проблем. Три принципа открытости — это открытость сроков, открытость ответственности и открытость результатов — для обеспечения общественного контроля и совместного участия общества. Генсекретарь также обозначил два требования: повышение народного характера деятельности НС и усиление партийного характера в НС работе.
От имени Постоянного бюро парткома НС, обобщая основные направления работы на предстоящий период, председатель НС отметил необходимость обеспечения высокой сплоченности и единства в мыслях и действиях всей парторганизации, совместных усилий и максимальной мобилизации всех ресурсов для успешного выполнения задач и целей, определённых Резолюцией.
Он также подчеркнул важность подготовки кадров — партийцев и государственных служащих, обладающих достаточными моральными и профессиональными качествами, способных взять на себя ответственность и выполнять возложенные задачи; а также необходимость повышения качества специалистов, занимающихся законотворческой деятельностью, и создания кадрового резерва из числа молодых работников.
Подчеркнув очень важную роль лидера, Председатель НС отметил, что необходимо ясно демонстрировать лидерские способности, осмелиться думать, осмелиться сделать, осмелиться взять на себя ответственность, осмелиться вводить новшества ради дела, претворяя в жизнь резолюции ЦК и парторганизации НС по всем направлениям работы.
Парторганизация НС будет решительно продолжать обновление, усиливать эффективность контроля, надзора и дисциплины в Партии, обеспечивать строгость партийной и государственной дисциплины; активизировать борьбу с коррупцией, расточительством и негативными проявлениями с большей решимостью и действенностью, устраняя слабые стороны и недостатки предыдущего периода. Одновременно необходимо хорошо налаживать работу по изучению идеологических настроений кадров, партийцев и населения; строго реализовывать Резолюцию № 35 Политбюро о «укреплении защиты идеологических основ Партии, борьбе с ложными и враждебными взглядами в новых условиях».
На конференции заместитель секретаря парткома НС Ву Хай Ха представил ключевые положения Резолюции и Плана действий по её реализации 1-го съезда парторганизации НС, сроком на 2025–2030 годы.
Резолюция определяет 7 показателей по руководству выполнением политических задач и 5 — по партийно-организационной работе, а также 4 прорывных направления развития, включая своевременную институционализацию линий и политик Партии в законодательной деятельности; превращение правовой системы в конкурентное преимущество и движущую силу развития; пересмотр законодательства с целью оперативного внесения изменений, дополнений и принятия новых законов в соответствии с практикой. Обновляя методы и содержание надзора и принятия решений по важным государственным вопросам, надзорная деятельность должна стать одним из важных методов контроля государственной власти, способствуя повышению эффективности и результативности государственного аппарата и управления, а также соблюдению законодательства при выполнении задач...