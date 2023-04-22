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Мобилизация ресурсов для создания прорыва в развитии Северного региона
Др. Фам Тху Фонг, главный редактор Vietnam Financial Times, подчеркнул, что ключевой северный экономический регион с тремя центрами - город Ханой, город Хайфон и провинция Куангнинь - является особенно важным стратегическим регионом c точки зрения политики, экономики-общества, обороны и безопасности. Продвигая потенциал и преимущества, на протяжении многих лет этот регион реализовывал множество решений для улучшения инвестиционной среды, разнообразной мобилизации и эффективного использования инвестиционного капитала для развития.
В результате повысилась конкурентоспособность экономики, структура экономики сместилась в положительную сторону; резко возросло привлечение иностранных инвестиций; средний темп роста ВРП составляет 9,08% в год, что является самым высоким показателем среди ключевых экономических регионов. Взносы в государственный бюджет населенных пунктов в регионе выполнены и перевыполнены.
Заместитель председателя Народного комитета города Хайфон Нгуен Дык Тхо сказал, что в последнее время Хайфон, как ядро и полюс роста северного динамичного региона, подписал соглашения о всестороннем сотрудничестве и программе развития с комитетами партии Ханоя, Куангниня и населенными пунктами в регионе, чтобы совместно создавать прорывные шаги, внести важный вклад в развитие Северного динамичного региона.
В межрегиональную транспортную инфраструктуру были вложены значительные средства, и она построена в синхронном и современном направлении, способствует эффективной эксплуатации экономического коридора Лаокай-Ханой - Хайфон – Куангнинь, скоростной автомагистрали Ханой — Хайфон — Куангнинь, которые в соединении с автомагистралью Лаокай — Ханой стали самой длинной автомагистралью во Вьетнаме, создали важный торговый пояс между населенными пунктами и провинциями Вьетнама с Китайскими и мировыми. Это важное звено в улучшении транспортной инфраструктуры для создания прочных региональных связей, играющее важную роль в завершении соединительного маршрута Северного динамичного региона.
Являясь одним из полюсов роста Северного динамического региона, Хайфон прилагал усилия, постоянно развивался и добился выдающихся результатов, экономический масштаб города постоянно расширяется, город стабильно сохраняет вторую позицию в дельте Красной реки. Темпы экономического роста города (ВРП) всегда находятся на высоком уровне, в 2022 году, несмотря на воздействие эпидемии COVID-19, рост ВРП города достиг 12,32%, что в 1,5 раза выше среднего. Это 7-й год подряд ВРП Хайфон добился двузначного роста...
В 2022 г. впервые принято 6 постановлений Политбюро по вопросам социально-экономического развития, национальной обороны и обеспечения безопасности в 6 регионах на период до 2030 г. с перспективой до 2045 г. Правительство приняло Постановления № 138/NQ-CP о Генеральном национальном плане на период 2021-2030 гг. с перспективой до 2050 г. с упором на развитие 4 национальных динамических регионов и экономических коридоров, включая Северный динамический решион (включая треугольник Ханой — Хайфон — Куангнинь). Это важный поворотный момент, важный юридический коридор, открывающий новые возможности и новые мотивы для населенных пунктов в регионе, чтобы они активно использовали свои преимущества и в полной мере использовали внутренние ресурсы для продолжения сильных прорывов.
На самом деле каждый динамический регион имеет свои характеристики, возможности, преимущества, а также определенные трудности и проблемы. Для продвижения их потенциала и преимуществ, помимо общих направлений и политики развития, необходимо иметь конкретные, подходящие и адекватные механизмы и политики развития для каждого региона.
По словам др. Нгуен Дык Киена, член Национального консультативного совета по денежно-кредитной и финансовой политике, цели регионального развития в Резолюциях ЦК КПВ имеют видение не только до 2030 года, но и дальше - к 2050 году.
Он также внес некоторые решения на Форуме, а конкретно необходимо уделять внимание исследованиям и применять их в процессе развития региона, сосредоточив внимание на вопросах социально-экономической инфраструктуры, промышленного развития, создания рабочих мест, продвигать науку, технологии и инновации, развивая высококачественные человеческие ресурсы, ответ на изменение климата и зеленый рост.