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Мобилизация ресурсов вьетнамцев, проживающих за рубежом для служения национальному развитию в новой ситуации
Если в 2003 году вьетнамцев, проживающих за рубежом, насчитывалось 2,7 миллиона человек, то сейчас их насчитывается около 6 миллионов, ежегодно увеличиваясь примерно на 5% и оказывая влияние на широкую аудиторию. Они живут в более чем 130 странах и территориях, причем более 80% вьетнамских экспатов проживает в развитых странах.
Вьетнамская диаспора, проживающая за рубежом, продолжает обширно интегрироваться в принимающую страну, но и постоянно укрепляет свое положение, внося ощутимый вклад в развитие принимающих стран, укрепляя дипломатические и торговые отношения и продвигая положительный образ вьетнамской культуры во всем мире.
Яркие перспективы
В настоящее время вьетнамские бизнесмены занимают прочные позиции по всему миру, обладая социально-экономическим влиянием не только между своими соотечественниками, но и в принимающих странах.
Эти бизнесмены представляют собой наиболее активную силу в расширении доступа вьетнамских товаров на международные рынки и создании обширных сетей распространения, охватывающих различные коммерческие центры и торговые ассоциации, особенно в таких сильных секторах, как текстиль, обувь, сельское хозяйство, продукты питания и ремесла.
Согласно последним статистическим данным, вьетнамцы, проживающие за рубежом из 35 стран и территорий инвестировали в 385 проектов ПИИ в 42 из 63 провинций и городов Вьетнама с совокупным зарегистрированным капиталом в 1,72 миллиарда долларов США. Кроме того, наблюдается значительный приток непрямых инвестиций из этой группы на внутренний рынок, что способствует социально-экономическому росту, созданию рабочих мест и увеличению доходов государства за счет налогообложения.
Более того, объем денежных переводов, отправленных во Вьетнам в период с 1993 года (когда началась регистрация таких данных) по 2022 год, превысил 190 миллиардов долларов США, почти сравнявшись с общим объемом прямых иностранных инвестиций, выплаченных за тот же период. Несмотря на проблемы, вызванные COVID-19, приток денежных переводов остается устойчивым, а Вьетнам неизменно входит в десятку крупнейших получателей во всем мире.
Недавно отделение Государственного банка Вьетнама в Хошимине сообщило, что в первом квартале 2024 года объем денежных переводов в южный экономический центр превысил 2,86 миллиарда долларов США, что свидетельствует о значительном росте на 35,4% по сравнению с предыдущим годом и является самым высоким показателем за последние три года. Примечательно, что в первом квартале 2023 года денежные переводы выросли на 19,4%, а в 2022 году - на 14,2%.
Эффективное использование этого ресурса не только имеет огромное значение для социально-экономического развития, но и оказывает положительное воздействие на эффективность монетарной политики и её управления, содействуя развитию услуг денежных переводов, поделился Нгуен Дык Лень, заместитель директора филиала Государственного банка Вьетнама в городе Хошимин
Наряду с экономическим вкладом вьетнамская диаспора, проживающая за рубежом, активно участвует в совместных усилиях по «озеленению» архипелага Чыонгша (Спратли). С 2012 по 2023 год они собрали средства на сумму более 28 миллиардов донгов (1,1 миллиона долларов США) на строительство судов, подтверждающих суверенитет, развитие островной инфраструктуры, закупку подарков и предметов первой необходимости для островных аванпостов и платформы DK1.
После поездок на Чыонгша группа организовала множество мероприятий в защиту островов, включая создание фонда морского суверенитета Вьетнама в Республике Корея в 2015 году. Они также создали клуб «Чыонгша» в Германии в 2017 году, клуб «Хоангша - Чыонгша» в Польше в 2019 году и в Чехии в 2022 году, совет по связям с вьетнамским сообществом по вопросам моря и островов Вьетнама в Европе, а также клуб «Море и острова Вьетнама» во Франции в 2023 году. Кроме того, они активно участвовали в проведении различных семинаров и форумов по проблеме Восточного моря.
Подключение, привлечение ресурсов вьетнамцев, проживающих за рубежом
Резолюция 36-NQ/TW подчеркивает, что «работа по делам вьетнамцев, проживающих за рубежом - это ответственность всей политической системы и всего народа».
В ноябре 2023 года премьер-министр утвердил решение № 1334/QD-TTg, утверждающее проект «Продвижение ресурсов вьетнамцев, проживающих за рубежом для служения национальному развитию в новой ситуации». Эта комплексная инициатива направлена на мобилизацию ресурсов для содействия развитию Вьетнама на этапе индустриализации и модернизации в соответствии с его целью стать развитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году, как указано на 13-м всевьетнамском съезде партии.
Проект направлен на формирование единого понимания того, что вьетнамская диаспора за рубежом представляет собой все более важный ресурс для строительства, развития и защиты страны, а также разработку стратегий по развитию и использованию его ресурсов.
Проект определяет роли и обязанности заинтересованных сторон, включая создание условий, способствующих вкладу вьетнамской диаспоры за рубежом, а также совершенствование законодательной базы для обеспечения справедливого отношения к ним при осуществлении инвестиций, бизнеса, научных исследований, технологий и культурной деятельности во Вьетнаме. Кроме того, проект направлен на создание устойчивых механизмов стимулирования участия диаспоры в национальном развитии в соответствующих секторах.
В долгосрочной перспективе проект направлен на укрепление связи с вьетнамской диаспоры за рубежом по всему миру, что предполагает активизацию усилий по поддержке юридически защищенных, стабильных и интегрированных сообществ, особенно в сложных регионах; создание и укрепление организаций и ассоциаций вьетнамской диаспоры за рубежом, а также выявление и воспитание положительных, влиятельных фигур.
Одновременно будут предприняты усилия по привлечению молодого поколения, чтобы повысить осведомленность о своем источнике, исторических традициях и культуре, а также укрепить их связь с родиной, чувство национальной гордости и стремление внести свой вклад в развитие страны.
Среди других разрабатываемых или реализуемых проектов – проект по созданию базы данных вьетнамцев, проживающих за рубежом; проект по мобилизации вьетнамцев, проживающих за рубежом для участия в представлении, потреблении продукции и развитии каналов сбыта вьетнамских товаров за рубежом, период 2020 – 2024 гг.; проект «День чествования вьетнамского языка во вьетнамской общине за рубежом в период 2023 – 2030 годов».