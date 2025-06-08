НОВОСТИ
Мобилизация интеллектуального потенциала Вьетнамской диаспоры
Конференция стала особой площадкой для встречи и обмена мнениями вьетнамских интеллектуалов и бизнесменов, проживающих в Европе, с целью внести вклад в развитие страны и укрепление сотрудничества между Вьетнамом и ЕС.
Выступая на конференции, заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ханг подчеркнула, что с патриотизмом и интеллектуальной мощью вьетнамская диаспора способна ещё больше усилить сотрудничество между Вьетнамом и ЕС, внести свой вклад в написание новых славных страниц вьетнамской истории на пути к прорывному развитию страны в новой эпохе, исполняя мечту Хо Ши Мина - поставить Вьетнам в один ряд с ведущими державами мира.
Конференция отметилась более чем 20 содержательными докладами учёных, предпринимателей и интеллектуалов вьетнамского происхождения, проживающих и работающих в различных европейских странах.
Одним из ключевых моментов стало проявление высокого уровня единства и энтузиазма участников, особенно в контексте активной поддержки Резолюции №57 Политбюро ЦК КПВ, в которой чётко обозначена цель привлечения глобальных вьетнамских интеллектуальных ресурсов для построения могучей страны к 2045 году.
Фам Хюи Хоанг, председатель Сети вьетнамских инноваций в Европе (VINEU), сообщил, что в настоящее время десятки тысяч вьетнамских специалистов работают в исследовательских институтах, университетах и крупных технологических корпорациях по всей Европе. По его словам, эту силу необходимо рассматривать в трёх аспектах: высокий профессионализм и владение передовыми технологиями, обширные международные связи и прочная приверженность Родине.
Он предложил создать стабильную правовую основу, которая обеспечит уверенность соотечественников за рубежом в их вкладе, а также разработать эффективные механизмы координации, чтобы ускорить реализацию совместных проектов.
Доктор Фунг Куок Чи, председатель Ассоциации вьетнамских интеллектуалов в Бельгии и Люксембурге (VILAB), предложил Министерству науки и технологий Вьетнама регулярно организовывать форумы, где бы зарубежные специалисты могли участвовать в проектах развития в стране.
Он также предложил создать сеть талантов вьетнамского происхождения в Европе и ввести механизмы, поддерживающие передачу передовых технологий из ЕС во Вьетнам, включая искусственный интеллект, биотехнологии, ядерную медицину и возобновляемые источники энергии.
С точки зрения бизнеса, Фам Нгок Чу, председатель Ассоциации вьетнамских предпринимателей в Европе, выразил сильное желание вернуться на Родину и внести свой вклад после более чем 30 лет жизни и работы в Венгрии.
Он рекомендовал государству «постелить красную дорожку» для вьетнамских предпринимателей за рубежом, готовых привнести передовые технологии во Вьетнам, с целью быстрого, эффективного внедрения и недопущения упущения глобальных конкурентных возможностей.