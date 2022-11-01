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Мобилизация всех ресурсов для возврата золотой печати «Хоанг Де Чи Бао» во Вьетнам
В ближайшее время Министерство культуры, спорта и туризма приложит усилия по координации с Министерством иностранных дел и рядом других министерств, ведомств, организаций и частных лиц, мобилизуя все ресурсы для возвращения золотой королевской печати «Хоанг Де Чи Бао» в страну.
Ранее, 19 октября 2022 года, на сайте аукционного дома Миллон (основан в 1928 г., штаб-квартира в Париже) была размещена информация о том, что на аукцион будут выставлены 329 предметов антиквариата, в том числе 2 предмета антиквариата династии Нгуен (1802–1945гг.), включающих 1 золотую печать (лот № 101), изготовленную в 1823 году при династии Минь Манг (1820-1841гг.) и 1 золотую чашу династии Кхай Динь (1917-1925) (лот 100) из коллекции «Вьетнамское искусство». Аукцион был запланирован на 11:00 31 октября 2022 г. (время парижское).
Согласно летописи «Дай Нам тхык лук» династии Нгуен, золотая печать «Хоанг Де Чи Бао» была отлита в день Дракона, 4 февраля 4-го года правления династии Минь Манг (т. е. 15 марта 1823 г.). Золотая печать «Хоанг Де Чи Бао» использовалась в официальной политической деятельности династии Нгуен, и считается ценным культурным наследием Вьетнама.
30 августа 1945 года, объявив о своем отречении от престола, последний король Бао Дай выбрал самую красивую и ценную печать - символ монархии Нгуен, которой была золотая печать «Хоанг Де Чи Бао» и меч-сокровище, унаследованный от своего отца Короля Кхай Диня, чтобы передать их революционному правительству. Г-н Чан Хи Лиеу, представляя революционное правительство, получил этот культовый комплект и отправил его в Ханой незадолго до 2 сентября 1945 года, когда президент Хо Ши Мина от имени Временного правительства Демократического Вьетнама Республика зачитал Декларацию независимости на Площади Бадинь. Однако после Национального дня сопротивления (декабрь 1946 г.) эти сокровища бесследно исчезли.
В 1952 году эти предметы попали в руки французов, и 8 марта 1952 года французы передали их бывшему королю Бао Даю как главе государства, а затем они были перевезены во Францию в 1953 году.
Благодаря собранным доказательствам, подтвержденным экспертными методами на основе информации и изображений, опубликованных аукционным домом на веб-сайте, а также сравнению этих экспонатов с другими золотыми печатями династии Нгуен, которые хранятся в ряде музеев страны, можно утверждать, что золотая печать (лот № 101) — это золотая печать «Хоанг Де Чи Бао», отлитая в 1823 г. в период правления династии Минь Манг.