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Множество льготных импортных налоговых политик в поддержку автопредприятий

Постановлением №199/2025/NĐ-CP внесены изменения в условия по минимальному объёму производства для применения льготной ставки импортной пошлины на автокомпоненты, ввозимые в рамках Программы налоговых преференций. Правительство Вьетнама издало Постановление №199/2025/NĐ-CP от 8 июля 2025 года, которое вносит изменения и дополнения в Постановление №26/2023/NĐ-CP о Экспортной и Импортной таможенной тарифной сетке, перечне товаров, облагаемых фиксированными, смешанными и квотируемыми пошлинами.

Это постановление вступает в силу с 8 июля 2025 года.

Постановление №199/2025/NĐ-CP изменяет требования к минимальному объёму производства, необходимому для применения льготной ставки импортной пошлины на автокомплектующие в рамках Программы налоговых преференций. Эти положения направлены на поддержку предприятий, производящих и собирающих автомобили, особенно экологически чистые модели.

В частности, постановление дополняет пункт 3 статьи 8 Постановления №26/2023/NĐ-CP следующим образом:

Если предприятие, производящее и собирающее автомобили с бензиновыми или дизельными двигателями, дополнительно выпускает электромобили, автомобили на водородных топливных элементах, гибридные автомобили, автомобили на биотопливе или на природном газе, то количество таких автомобилей включается в общий и специализированный объём производства (по соответствующим типам и моделям с бензиновыми и дизельными двигателями) при расчёте минимального объёма для получения налоговых преференций.

Если предприятие владеет более чем 35% уставного капитала в других автопроизводящих или сборочных компаниях, имеющих лицензии Министерства промышленности и торговли, то объёмы производства таких компаний могут быть суммированы при оценке соответствия условиям Программы налоговых преференций.

Ответственность за подтверждение общего объёма производства и доли участия более 35% в указанных компаниях в период оценки на льготы несёт головное предприятие.

Таможенный орган, в котором зарегистрировано предприятие, участвующее в Программе налоговых преференций, будет осуществлять возврат пошлин пропорционально объёму выпущенных в этот период автомобилей.

В случае, если головное предприятие или компания по производству и сборке автомобилей предоставляет недостоверные данные в декларации, к ним будет применено доначисление налогов и штрафные санкции за нарушение налогового законодательства. Кроме того, Постановлением №199/2025/NĐ-CP повышаются ставки экспортных и льготных импортных пошлин на некоторые товары, указанные в Приложении I (Экспортный тариф) и Приложении II (Льготный импортный тариф) к Постановлению №26/2023/NĐ-CP.

Цель повышения пошлин — защита национальных ресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду и содействие стратегическим отраслям промышленности, включая производство чипов, аккумуляторов для электромобилей и высокотехнологичной химической продукции.

ВИА/ИЖВ

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