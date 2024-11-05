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НОВОСТИ

Многочисленные американские предприятия прибудут в город Хошимин для реализации подписанных соглашений

С этого месяца до начала 2025 года представители ведущих американских инвестиционных фондов и более 30 компаний посетят Хошимин с целью поиска инвестиционных возможностей и реализации подписанных соглашений.

 

Центр продвижения инвестиций и торговли (ITPC) объявил о том, что Народный комитет города организовал Осенний форум 2024 HCM City в США. В рамках недельного мероприятия были проведены различные мероприятия по продвижению инвестиций в трех крупных городах США, включая Санта-Клару, Нью-Йорк и Бостон.

Мероприятие началось в Силиконовой долине, где представители города Хошимин обсудили с американскими партнерами стратегии развития полупроводников и чипов, направленные на повышение конкурентоспособности в ключевых отраслях промышленности.

В ходе дискуссий были получены ценные идеи и рекомендации по развитию рабочей силы.

В Нью-Йорке руководители города Хошимин и сотни американских партнеров обсудили перспективы превращения города в современный финансовый центр и изучили инвестиционные возможности с ведущими финансовыми институтами США.
Диалоги подчеркнули важность двустороннего сотрудничества в становлении города в качестве выдающегося финансового центра в регионе.

Серия завершилась в Бостоне, где бизнесмены встретились с профессорами и учеными из Гарвардского университета, Массачусетского технологического института и других престижных учреждений, чтобы обсудить идеи по созданию научной библиотеки нового поколения.

Предполагается, что эта инициатива заложит основу для превращения города в центр знаний Вьетнама и региона в ближайшем будущем. В течение семи дней форума было подписано множество соглашений и меморандумов о взаимопонимании между организациями города и американскими партнерами.

После форума, в середине ноября 2024 года, ведущие инвестиционные фонды США приедут в город Хошимин, чтобы провести семинары и поделиться опытом IPO и внести свой вклад в создание финансового центра.

К началу 2025 года более 30 американских компаний намерены вернуться во Вьетнам для реализации подписанных соглашений и дальнейшего взаимодействия с бизнес-сообществом города.

ВИА/ИЖВ

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