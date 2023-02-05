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Многосторонняя дипломатия способствует претворению в жизнь устремления Вьетнама стать к 2045 году страной с современной промышленностью
Многосторонняя дипломатия способствует претворению в жизнь устремления Вьетнама стать к 2045 году страной с современной промышленностью
В 2022 году мировая ситуация была по-прежнему непредсказуема и имела сложное развитие, вызванное конкуренцией великих держав; конфликты, споры и нестабильность происходят во многих регионах; резко обострились нетрадиционные вызовы безопасности, создав множество проблем для многосторонности, интересов безопасности и развития стран, особенно малых и средних стран.
Эта ситуация неблагоприятно повлияла на потенциал и оперативную эффективность многосторонних институтов во многих аспектах, во многих случаях приводя к разногласиям и конфронтации. Но именно в этой ситуации страны, большие и малые, все больше осознают важную роль многостороннего сотрудничества, а также необходимость укреплять солидарность и международные отношения для решения неотложных глобальных проблем.
Благодаря пристальному вниманию и руководству высших руководителей, а также совместным усилиям и консенсусу всей политической системы, многосторонняя дипломатия Вьетнама добилась многих выдающихся достижений, способствуя делу Доймой (Обновление) и всесторонней международной интеграции страны.
* Многосторонняя дипломатия в 2022 г. - выдающиеся достижения
В прошлом году руководители Партии, Государства и Национального собрания приняли непосредственное участие во многих ведущих важных многосторонних мероприятиях, тем самым убедительно донеся послание о том, что Вьетнам - миролюбивая, динамичная и новаторская страна, которая уважает справедливость, готова стать другом, надежном и ответственным партнером международного сообщества. В частности, среди ярких событий - участие премьер-министра Фам Минь Тьиня в специальном саммите АСЕАН-США (май 2022 г.), 40-м саммите АСЕАН (ноябрь 2022 г.) и саммите АСЕАН-ЕС (декабрь 2022 г.); участие председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ в Генеральной ассамблее AIPA-43 (ноябрь 2022 г.); вице-президента Во Тхи Ань Суан в саммите СВМДА (октябрь 2022 г.) и 18-м саммите франкофонии (ноябрь 2022 г.)...
В 2022 году, благодаря своему положению, международному престижу и выдающимся достижениям на многосторонних форумах, Вьетнам получил доверие международного сообщества и был избран во многие важные механизмы: страна стала вице-председателем 77-й сессии Генеральной Ассамблеи, вошла в Совет ООН по правам человека на период 2023–2025 гг., Межправительственный комитет Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия на период 2022-2026 гг. Кроме того, Вьетнам продолжил выполнять обязанности члена Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на 2021-2023 гг., Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2021-2025 гг., Комиссии международного права (ILC) на срок 2023-2027 гг., и в ряде других специализированных учреждений.
На этих постах и на всех форумах Вьетнам вносил много инициативных, активных и ответственных вкладов, отстаивая соблюдение Устава Организации Объединенных Наций и основополагающих принципов международного права, защищая национальный суверенитет и территориальную целостность государства.
Вьетнам продолжает прилагать усилия в продвижении своего участия в миротворческих операциях ООН, особенно в первом развертывании инженерной группы численностью 184 человека в составе Миссии ООН в Абьее (ЮНИСФА), отправке 3 офицеров народной милиции в Миссию Южного Судана (МООНЮС) и 1 сотрудника милиции, работающего в Секретариате ООН.
Кроме того, в прошлом году Вьетнам эффективно использовал многосторонние механизмы, форумы и рамки сотрудничества для удовлетворения потребностей и внесения вклада в усилия страны по социально-экономическому развитию.
Вьетнам продолжил ускорять реализацию Стратегических рамок сотрудничества между Вьетнамом и ООН в области устойчивого развития на период 2022-2026 гг. и механизмов субрегионального сотрудничества; эффективно реализовывал подписанные соглашения о свободной торговле (ССТ) нового поколения, особенно Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Вьетнамом и Европейским Союзом (EVFTA), Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (ВРЭП); предлагал множество идей и инициатив по укреплению сотрудничества и связности цепочки поставок в рамках АСЕАН, АТЭС, АСЕМ, ОЭСР; активно выступал за механизм COVAX для предоставления вакцин против COVID-19 и был выбран Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в качестве страны для передачи технологий для производства мРНК-вакцины.
* Празднование 45-летия отношений между Вьетнамом и ООН: Изюминка многосторонней дипломатии
2022 год является особым годом, ознаменовавшем 45 лет со дня вступления Вьетнама в ООН (1977–2022 гг.). С момента зарождения Вьетнама, в начале 1946 года, президент Хо Ши Мин направил письмо председателю Генеральной Ассамблеи и многим странам с просьбой о приеме страны в члены ООН.
Пережив множество исторических событий, только 20 сентября 1977 года вьетнамский флаг официально начал развиваться над штаб-квартирой ООН (Нью-Йорк). За последние 45 лет ООН действительно стала верным другом, надежным и ведущим партнером Вьетнама на всех этапах развития. Активная и эффективная поддержка ООН помогла Вьетнаму преодолеть множество трудностей и вызовов, восстановить страну после войны, прорвать блокаду и эмбарго, позволив постепенно интегрироваться в мир, и особенно в реагировании на пандемию COVID-19 и адаптации к ней.
Вьетнам из бедной и отсталой страны, получавшей помощь, активно развивался благодаря достижениям политики Доймой, длившейся более 35 лет, становясь все более эффективным и существенным вкладчиком во все основные направления деятельности ООН и принимая участие в решении глобальных проблем.
Во время своего официального визита во Вьетнам (октябрь 2022 г.), в ходе встреч и переговоров с высшими руководителями Вьетнама и на 45-й годовщине вступления Вьетнама в ООН Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил свое глубокое впечатление о стране, населении и усилиях Вьетнама по преодолению трудностей под руководством Партии и Президента Хо Ши Мина, считая правильными руководящие принципы и политику Партии и Государства о важности рассмотрения населения как центра и движущей силы процесса развития, подчеркнув, что Вьетнам является успешным примером для других стран.
* Содействовать и повышать уровень многосторонней дипломатии
2023 год является важной вехой для продолжения реализации Резолюции 13-го всевьетнамского съезда партии и подведения предварительных итогов пятилетней реализации Директивы 25 Секретариата о содействии и повышении уровня многосторонней дипломатии. Страна находится в новом стратегическом периоде реализации стремления стать развитой страной с современной промышленностью к 2045 г. Чтобы адаптироваться к быстро меняющейся ситуации в мире и внести практический вклад в дело Доймой (Обновление), многосторонняя дипломатия должна быть целенаправленной и продвигается в следующих аспектах:
Во-первых, необходимо развивать службу в рамках многосторонней внешнеполитической деятельности руководителей Партии, Государства и Национального собрания, способствуя повышению престижа и положения страны, помогая эффективному углублению отношений сотрудничества со странами-членами, особенно с крупными странами, важными партнерами и традиционными друзьями.
Во-вторых, необходимо активно работать в международных организациях и агентствах, особенно в качестве члена Совета ООН по правам человека, Совета управляющих МАГАТЭ, Исполнительного совета ЮНЕСКО...
В-третьих, необходимо продвигать проактивную, активную и ответственную роль на крупных многосторонних форумах, таких как ООН, АСЕАН, Движение неприсоединения, АСЕМ и АТЭС, включая содействие взаимодополняемости между Видением сообщества АСЕАН на период до 2025 года и Повесткой дня ООН на период до 2030 г.; в то же время предлагать и продвигать инициативы сотрудничества Вьетнама в соответствии с приоритетами страны, такими как устойчивое развитие, «зеленый» рост, инклюзивности, энергетический переход, водная безопасность, продовольственная безопасность, морская безопасность, цифровая трансформация.
В-четвертых, необходимо быть проактивным и творческим, чтобы продвигать новые идеи и инициативы. Например, cодействие Генеральной Ассамблее ООН в принятии резолюции о Международном дне борьбы с болезнями (27 декабря) и работа в рамках Группы друзей ЮНКЛОС 1982 г., - это типичные примеры, показывающие, что, зная, как развиваться путем выявления и поиска «правильных и точных» вопросов, представляющих интерес для международного сообщества, Вьетнам может оставить положительные и незабываемые отпечатки в многосторонних механизмах.
В-пятых, необходимо повысить эффективность междисциплинарной координации, особенно в исследованиях, стратегическом прогнозировании, консультациях и решении многосторонних вопросов, достижении консенсуса в осознании и действиях. Наряду с этим важны инвестиции в создание контингента квалифицированных, способных и многосторонне развитых кадров по иностранным делам, работающих в международной среде. Это важный фактор, определяющий успешную реализацию руководящих принципов, политик Партии и Государства по содействию и повышению уровня многосторонней дипломатии.