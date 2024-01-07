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Многосекторальное сотрудничество может принести большие выгоды

По мнению экспертов, многосекторальное сотрудничество стало растущей тенденцией среди вьетнамского делового сообщества, особенно микро-, малых и средних предприятий, благодаря выгодам для всех вовлеченных сторон. Доктор Као Динь Кхиен из Университета внешней торговли сказал, что с развитием технологий и глобализацией эта форма сотрудничества становится очевидной, помогая участвующим фирмам расширять масштабы своей деятельности, снижать издержки и повышать конкурентоспособность.

Он отметил, что во Вьетнаме было внедрено множество стратегий, направленных на стимулирование многосекторального экономического развития и ускорение процесса международной экономической интеграции посредством открытости экономики и проактивного участия в глобальных экономических организациях.

По мнению эксперта, это создает потенциал и возможности для развития, но в то же время ставит перед отечественными компаниями сложные задачи, требуя от них укрепления связей и оптимизации преимуществ, получаемых от этих связей, для повышения своей конкурентоспособности.

Однако, по словам Као Динь Киена, деловое сотрудничество во Вьетнаме невелико: горизонтальные и кластерные связи образуют ремесленные деревни или бизнес-ассоциации в определенной отрасли. Между тем, уровень развития деловых связей для основной деятельности или участия в глобальной цепочке добавленной стоимости остается скромным, в основном потому, что большинство предприятий во Вьетнаме по-прежнему имеют небольшой масштаб и не соответствуют производственным стандартам.

Он отметил, что для развития делоых связей необходимо усилить взаимодействие государства, торговых ассоциаций и бизнеса. Он подчеркнул, что активные предприятия играют ключевую роль в формировании и функционировании экономических связей, особенно в поиске возможностей для сотрудничества при решении трудностей в цепочках добавленной стоимости, в которых они работают.

В то же время Нгуен Минь Тьен из Фонда BNI во Вьетнаме отметил, что, присоединившись к сети, предприятия получат навыки использования общих баз данных для создания дополнительных возможностей для бизнеса, что позволит увеличить доходы и прибыль.

ИЖВ/ВИА

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