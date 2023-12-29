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Многомерный уровень бедности снизился до 2,93%
Выступая на конференции по итогам года в Ханое 28 декабря, заместитель министра труда, инвалидов войны и социального обеспечения Ле Ван Тхань сказал, что 2024 год является решающим в достижении целей, установленных Национальной целевой программой по сокращению бедности на период 2021-2025 годов. Это также время предложить среднесрочные планы государственных инвестиций и стандарты бедности и направления сокращения бедности на период 2026-2030 годов в соответствии с директивой Секретариата ЦК партии об укреплении партийного руководства по устойчивому сокращению бедности до 2030 года.
Он попросил управление принять согласованные меры по мобилизации ресурсов для работы по сокращению бедности и создать национальную базу данных вместе с программным обеспечением для управления, которая будет интегрирована в базу данных социального обеспечения и связана с национальной базой данных населения.