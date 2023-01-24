Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Многие международные туристы посетили Вьетнам в первые дни года Кюи Мао

2 января по лунному календарю (23 января) круизный лайнер «Silver Spirit», на борту которого находились более 400 международных гостей, пришвартовался в порту Тиенша города Дананга.
Пассажиров встречают в порту Тиенша танцами льва.

 Это первый круизный лайнер, который прибыл в порт Тиенша в первые дни года Кюи Мао.

Пассажиров встретили в порту Тиенша танцами льва, цветами и сувенирами. У пассажиров был один день, чтобы посетить знаменитые туристические места города, такие как достопримечательности Нгуханьшон, пагода Линьынг, музей тямской скульптуры и др.

В первой половине дня 2 января по лунному календарю прямой рейс авиакомпании Vietjet привез более 200 туристов из города Чэнду (провинция Сычуань, Китай) в город Нячанг (провинция Кханьхоа, Вьетнам). Это первые иностранные гости, прибывшие в аэропорт Камрань в новом году Кюи Мао.

Гостей встретили представители провинции Кханьхоа, департамента туризма провинции Кханьхоа и аэропорта Камрань.

Возвращение китайских туристов в Кханьхоа в первые дни нового года по лунному календарю сигнализирует восстановление туризма города в предстоящее время.



Нянзан/ИЖВ

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