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Многие международные туристы посетили Вьетнам в первые дни года Кюи Мао
В первой половине дня 2 января по лунному календарю прямой рейс авиакомпании Vietjet привез более 200 туристов из города Чэнду (провинция Сычуань, Китай) в город Нячанг (провинция Кханьхоа, Вьетнам). Это первые иностранные гости, прибывшие в аэропорт Камрань в новом году Кюи Мао.
Гостей встретили представители провинции Кханьхоа, департамента туризма провинции Кханьхоа и аэропорта Камрань.
Возвращение китайских туристов в Кханьхоа в первые дни нового года по лунному календарю сигнализирует восстановление туризма города в предстоящее время.