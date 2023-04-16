Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Многие международные специалисты приезжают во Вьетнам для обмена опытом в области хирургии

26 ведущих специалистов в области хирургии из США, Великобритании, Германии, Бельгии, Японии, Кореи... присутствовали на 20-й научно-технической конференции «Подключение международных хирургических специалистов».
  Профессор Алеринг обсудил с врачами больницы Биньзан вопрос установления троакара в роботизированной хирургии рака простаты. Фото: sggp.org.vn  
26 ведущих специалистов в области хирургии из США, Великобритании, Германии, Бельгии, Японии, Кореи... присутствовали на 20-й научно-технической конференции «Подключение международных хирургических специалистов».

Конференция была организована больницей Биньзан в Хошимине с 14 по 15 апреля в Хошимине.

14 апреля прибыл профессор Томас Алеринг, ведущий специалист в области урологической онкологической хирургии Калифорнийского университета (США), выполнивший более 3.000 роботизированных радикальных операций по простатэктомии в США, Канаде и Дании, и провел роботизированную простатэктомию в операционной больницы Биньзан.

Изображения из операционной были переданы непосредственно в зал конференции.

Доцент, доктор Чан Винь Хынг, директор больницы Биньзан, сказал, что профессора Томаса Алеринга пригласила больница для обмена опытом на конференции.

20-я научно-техническая конференция больницы Биньзан показала, что модель больница-институт становится все более эффективной, привлекая профессоров, хирургов из многих медицинских университетов мира.

На конференции было представлено более 250 докладов по специальностям общей хирургии, сердечно-сосудистой хирургии, интервенционной кардиологии, урологии-андрологии и другим смежным специальностям, таким как анестезиология-реаниматология, онкология, терапия, уход за больными, молекулярная биология и инфекционный контроль.

На конференции для участников было непосредственно передано 3 операции из операционной больницы Биньзан.

В ходе организации подобных конференций были представлены тысячи научных исследований по диагностике, лечению и охране здоровья, которые успешно применялись в больнице Биньзан и других больницах Вьетнама и Юго-Восточной Азии.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top