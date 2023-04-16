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Многие международные специалисты приезжают во Вьетнам для обмена опытом в области хирургии
Конференция была организована больницей Биньзан в Хошимине с 14 по 15 апреля в Хошимине.
14 апреля прибыл профессор Томас Алеринг, ведущий специалист в области урологической онкологической хирургии Калифорнийского университета (США), выполнивший более 3.000 роботизированных радикальных операций по простатэктомии в США, Канаде и Дании, и провел роботизированную простатэктомию в операционной больницы Биньзан.
Изображения из операционной были переданы непосредственно в зал конференции.
Доцент, доктор Чан Винь Хынг, директор больницы Биньзан, сказал, что профессора Томаса Алеринга пригласила больница для обмена опытом на конференции.
20-я научно-техническая конференция больницы Биньзан показала, что модель больница-институт становится все более эффективной, привлекая профессоров, хирургов из многих медицинских университетов мира.
На конференции было представлено более 250 докладов по специальностям общей хирургии, сердечно-сосудистой хирургии, интервенционной кардиологии, урологии-андрологии и другим смежным специальностям, таким как анестезиология-реаниматология, онкология, терапия, уход за больными, молекулярная биология и инфекционный контроль.
На конференции для участников было непосредственно передано 3 операции из операционной больницы Биньзан.
В ходе организации подобных конференций были представлены тысячи научных исследований по диагностике, лечению и охране здоровья, которые успешно применялись в больнице Биньзан и других больницах Вьетнама и Юго-Восточной Азии.