Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Мнения по проекту пересмотренного Земельного закона будут собираться с сегодняшнего дня

Мнения по проекту Земельного закона (пересмотренного) будут собираться от людей из всех слоев общества с 3 января по 15 марта. Мнения по проекту Земельного закона (пересмотренного) будут собираться от людей из всех слоев общества с 3 января по 15 марта.

Законопроект был обнародован для всех вьетнамцев в стране и за ее пределами, государственных учреждений от центрального до местного уровня, комитетов Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) на всех уровнях, общественно-политических и торговых организаций, предприятий, кооперативов, коммерческих домохозяйств и других хозяйственных организаций, научно-исследовательских институтов, специалистов и ученых.

Мнения для законопроекта могут быть направлены в законодательные органы через интернет-порталы Национального собрания, Правительства, Министерства природных ресурсов и окружающей среды, а также средства массовой информации и через другие формы.

Полное содержание проекта Закона о земле (пересмотренного) доступно на онлайн-порталах Национального собрания, Правительства и Министерства природных ресурсов и окружающей среды.

ВИА/ИЖВ

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