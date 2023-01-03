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Мнения по проекту пересмотренного Земельного закона будут собираться с сегодняшнего дня
Законопроект был обнародован для всех вьетнамцев в стране и за ее пределами, государственных учреждений от центрального до местного уровня, комитетов Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) на всех уровнях, общественно-политических и торговых организаций, предприятий, кооперативов, коммерческих домохозяйств и других хозяйственных организаций, научно-исследовательских институтов, специалистов и ученых.
Мнения для законопроекта могут быть направлены в законодательные органы через интернет-порталы Национального собрания, Правительства, Министерства природных ресурсов и окружающей среды, а также средства массовой информации и через другие формы.
Полное содержание проекта Закона о земле (пересмотренного) доступно на онлайн-порталах Национального собрания, Правительства и Министерства природных ресурсов и окружающей среды.