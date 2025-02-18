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Мишлен: Дананг – одно из 10 самых лучших направлений для гастротуризма в 2025 году

Гид Мишлен (Michelin) опубликовал список десяти самых впечатляющих гастрономических направлений 2025 года, и среди них центральный город Вьетнама, Дананг, впервые оказался в числе новых значимых мест благодаря свежим морепродуктам и блюдам, насыщенным местными вкусами.
  Туристы прибывают в международный аэропорт Дананга. Фото: ВИА  
Благодаря своему прибрежному расположению Дананг может похвастаться разнообразной кулинарной сценой, сосредоточенной вокруг морепродуктов, включающей в себя креветки, кальмаров, моллюсков и улиток.

Рестораны города варьируются от уличных лотков до современных ресторанов, предлагая блюда на любой вкус и кошелек — от доступных перекусов до высококлассного ужина.

Кроме того, Дананг находится недалеко от древнего города Хойан – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – и бывшей императорской столицы Хюэ, которые славятся своей архитектурой, культурой и кухней.

Среди обязательных к дегустации блюд в Дананге гид Мишлен рекомендует «ми куанг» (лапша в стиле Куанг) и «бун ча ка» (рисовая лапша с рыбой Тхалак).

Включение Дананга в престижный список Гида Мишлен поможет дальнейшему продвижению гастрономической сцены города и более широкому распространению вьетнамской кухни среди любителей гастрономии и исследователей культуры по всему миру.

ВИА/ИЖВ

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