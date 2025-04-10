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Миссия по оказанию помощи Мьянме демонстрирует чувство глобальной ответственности Вьетнама

Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил недавнюю миссию вооруженных сил и сил общественной безопасности Вьетнама по оказанию помощи пострадавшей от землетрясения Мьянме, назвав это свидетельством их зрелости, а также вьетнамских ценностей, культуры и чувства ответственности перед международным сообществом.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (третий слева в первом ряду), делегаты, офицеры и солдаты, участвующие в спасательной операции в пострадавшей от землетрясения Мьянме. Фото: ВИA  
Во время церемонии награждения в Ханое 9 апреля премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что после землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего 28 марта, Вьетнам незамедлительно направил в Мьянму делегацию из 106 военнослужащих и сотрудников сил общественной безопасности. С 30 марта по 8 апреля силы работали не покладая рук, заслужив признание как наиболее эффективный международный контингент по оказанию помощи на местах. Их усилия привели к спасению и установлению местонахождения наибольшего числа пострадавших, а также к активному оказанию гуманитарной помощи.

Военная команда в составе 80 человек обнаружила 32 места, где находились жертвы, и провела непосредственный поиск в 20 местах, обнаружив 21 тело, а также совместно с турецкими спасателями спасла 26-летнего мужчину. Они также нашли ценное имущество для местных семей и больниц, провели гуманитарные акции, в том числе пожертвовали 5 000 долларов США пострадавшим, провели медицинское обследование и дали лекарства более чем 200 людям, передали 50 тонн сухого пайка, а также более 20 тонн оборудования, продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости Министерству социального обеспечения, помощи и переселения Мьянмы.

В то же время 26 сотрудников Министерства общественной безопасности Вьетнама непосредственно извлекли семь тел погибших, координируя свои действия с местными властями и другими международными делегациями по извлечению еще семи тел. Силы передали Мьянме 11 тонн медицинских препаратов и товаров первой необходимости, оказали финансовую помощь семьям погибших, вручили подарки пациентам двух полевых госпиталей, а также провели медицинское обследование и предоставили лекарства местным жителям.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь еще раз выразил глубочайшие соболезнования правительству и народу Мьянмы в связи с огромными потерями, вызванными землетрясением, и выразил уверенность в том, что благодаря своим усилиям и решимости, а также поддержке международного сообщества страна вскоре преодолеет этот вызов.

По его словам, развертывание сил демонстрирует политику Вьетнама как друга, надежного партнера, активного и ответственного члена международного сообщества.

Это третья зарубежная миссия Вьетнама по оказанию гуманитарной помощи и помощи при стихийных бедствиях, продемонстрировавшая значительный прогресс в развитии потенциала и опыта, отметил премьер-министр Фам Минь Тьинь. Успех этой миссии вызвал искреннюю похвалу со стороны правительства и народа Мьянмы, а также восхищение со стороны всего международного сообщества, укрепив компетентность и авторитет Вьетнама в решении нетрадиционных проблем безопасности.

На мероприятии премьер-министр Фам Минь Тьинь и постоянный заместитель премьер-министра Нгуен Хоа Бинь вручили орден президента государства о защите Отечества третьей степени двум коллективам и трем лицам, а также почетную грамоту премьер-министра восьми коллективам и 17 лицам, проявившим выдающиеся способности в ходе миссии.


ВИА/ИЖВ

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