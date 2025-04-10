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Миссия по оказанию помощи Мьянме демонстрирует чувство глобальной ответственности Вьетнама
Военная команда в составе 80 человек обнаружила 32 места, где находились жертвы, и провела непосредственный поиск в 20 местах, обнаружив 21 тело, а также совместно с турецкими спасателями спасла 26-летнего мужчину. Они также нашли ценное имущество для местных семей и больниц, провели гуманитарные акции, в том числе пожертвовали 5 000 долларов США пострадавшим, провели медицинское обследование и дали лекарства более чем 200 людям, передали 50 тонн сухого пайка, а также более 20 тонн оборудования, продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости Министерству социального обеспечения, помощи и переселения Мьянмы.
В то же время 26 сотрудников Министерства общественной безопасности Вьетнама непосредственно извлекли семь тел погибших, координируя свои действия с местными властями и другими международными делегациями по извлечению еще семи тел. Силы передали Мьянме 11 тонн медицинских препаратов и товаров первой необходимости, оказали финансовую помощь семьям погибших, вручили подарки пациентам двух полевых госпиталей, а также провели медицинское обследование и предоставили лекарства местным жителям.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь еще раз выразил глубочайшие соболезнования правительству и народу Мьянмы в связи с огромными потерями, вызванными землетрясением, и выразил уверенность в том, что благодаря своим усилиям и решимости, а также поддержке международного сообщества страна вскоре преодолеет этот вызов.
По его словам, развертывание сил демонстрирует политику Вьетнама как друга, надежного партнера, активного и ответственного члена международного сообщества.
Это третья зарубежная миссия Вьетнама по оказанию гуманитарной помощи и помощи при стихийных бедствиях, продемонстрировавшая значительный прогресс в развитии потенциала и опыта, отметил премьер-министр Фам Минь Тьинь. Успех этой миссии вызвал искреннюю похвалу со стороны правительства и народа Мьянмы, а также восхищение со стороны всего международного сообщества, укрепив компетентность и авторитет Вьетнама в решении нетрадиционных проблем безопасности.
На мероприятии премьер-министр Фам Минь Тьинь и постоянный заместитель премьер-министра Нгуен Хоа Бинь вручили орден президента государства о защите Отечества третьей степени двум коллективам и трем лицам, а также почетную грамоту премьер-министра восьми коллективам и 17 лицам, проявившим выдающиеся способности в ходе миссии.