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Мир, безопасность, стабильность - необходимые условия процветания: Глава МИД Вьетнама
В центре внимания пленума были вопросы, касающиеся процесса создания Сообщества АСЕАН, реализации Перспектив развития АСЕАН в Индо-Тихоокеанском регионе, внешних связей блока и региональной архитектуры.
Разделяя мнение других официальных лиц о все более сложном и непредсказуемом мире, министр Шон подчеркнул, что АСЕАН трудно избежать вызовов как изнутри, так и извне. Однако, учитывая то, что ей пришлось пережить за последние 56 лет, блок имеет достаточно оснований для гордости и уверенности в том, что сообщество АСЕАН является единым и сильным.
Он отметил, что АСЕАН остается ярким пятном с оптимистичным прогнозом роста в 4,7% на текущий год. На фоне существующих последствий пандемии она должна поставить во главу угла экономическое и торговое сотрудничество и в полной мере использовать факторы роста для реструктуризации экономики.
АСЕАН должна использовать возможности, чтобы не остаться позади, продолжил он.
Министр Шон приветствовал инициативу председателя АСЕАН 2023 о проведении форума АСЕАН по Индо-Тихоокеанскому региону с упором на инфраструктуру, устойчивое развитие и инновационную экономику. Он предложил блоку уделять больше внимания другим потенциальным областям, таким как экономика замкнутого, энергетический переход и борьба с изменением климата.
Подтвердив, что мир, безопасность и стабильность являются предпосылкой для процветания, вьетнамский чиновник высоко оценил традицию АСЕАН вести диалог и сотрудничать, укреплять доверие, сглаживать разногласия и добиваться консенсуса.
В отношениях с партнерами АСЕАН необходимо придерживаться сбалансированного подхода, консультироваться с партнерами по вопросам, представляющим взаимный интерес, и обеспечивать соблюдение своих основополагающих принципов, процессов и процедур, отметил он.
Министр также подтвердил и попросил партнеров уважать принципиальную позицию блока по вопросу Восточного моря. На заседании официальные лица поздравили принимающую Индонезию с достижениями, особенно с впечатляющим успехом недавнего саммита АСЕАН в Лабуан-Баджо. Они вновь заявили о поддержке усилий по реализации приоритетов председателя АСЕАН в направлении "Видение АСЕАН: Эпицентр роста" в качестве темы председательства в АСЕАН в 2023 году.
Для реализации этих амбиций министры договорились о дальнейшем укреплении устойчивости и адаптивности АСЕАН к любым возможностям и вызовам.
В условиях нестабильной стратегической обстановки солидарность и центральная роль АСЕАН нуждаются в еще большем подтверждении, отметили они, рекомендовав блоку взять на себя ведущую роль в формировании открытой, прозрачной, инклюзивной и основанной на правилах региональной архитектуры с активным участием партнеров и их ответственным вкладом в обеспечение мира, стабильности и процветания в регионе.
Сотрудничество в таких областях, как финансовая стабильность, устойчивость цепочек поставок, здравоохранение, цифровая трансформация, энергетическая и продовольственная безопасность, должно и далее развиваться по специализированным каналам АСЕАН, способствуя повышению потенциала блока, его оперативности и устойчивости к текущим и будущим вызовам, добавили они.
Они также договорились активизировать эффективную реализацию Перспектив развития АСЕАН в Индо-Тихоокеанском регионе и поощрять конкретные и предметные партнерские отношения партнеров с АСЕАН в приоритетных областях, включая связь, морское сотрудничество, устойчивое развитие, экономику и создание Сообщества, способствуя тем самым региональному миру, стабильности и процветанию.
На 12 июля запланировано выездное заседание АММ-56, на котором министры иностранных дел стран АСЕАН обсудят международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.