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Миротворцы помогают продвигать имидж Вьетнама
По словам глав миссий и агентств ООН, вьетнамские миротворцы демонстрируют высокие результаты при выполнении возложенных на них задач с профессионализмом и дисциплиной, оставив хорошие впечатления у руководителей миссий, друзей и международных коллег своим конкретным, практическим и гуманным вкладом.
Полковник Мак Дык Чонг, заместитель директора Департамента миротворческих операций Вьетнама, сказал, что для подготовки замены сил департамент отобрал высококвалифицированных офицеров и организовал различные учебные курсы в соответствии с требованиями ООН, а также направил офицеров на обучение за границу.
Более того, все три офицера, которые будут направлены в миссии ООН в этот раз, приняли участие в двух крупных миротворческих учениях 2023 года - программе оценки компетентности перспективных миротворцев (CEPPP) и вьетнамско-индийских двусторонних армейских учениях (VINBAX) 2023.
Офицеры присоединяются к миссии в связи с тем, что ситуация в области безопасности в этих районах по-прежнему характеризуется множеством непредсказуемых рисков, связанных с безопасностью, суровыми погодными и климатическими условиями, а также множеством опасных заболеваний, особенно малярией, холерой и лихорадкой Эбола.
Подполковник Нгуен Ши Хьеу, который будет направлен в MINUSCA вместо подполковника Нгуен Ван Фонга, сказал, что участие в миротворческой миссии ООН - важная задача в многонациональной среде со многими различиями в культуре и языке, требующая всесторонних знаний в военной области, политике, профессии, иностранных делах и культуре. Поэтому все три офицера прошли хорошую подготовку во всех областях, включая высокую решимость в выполнении поставленных задач.
По словам Нгуен Ши Хьеу, обязательным условием выполнения поставленных задач является строгое соблюдение дисциплины, правил безопасности и охраны ООН, а также законов и культурной самобытности принимающей страны, и не нанесение ущерба престижу и имиджу армии и страны Вьетнама.
Он сказал, что он и его сослуживцы в миссии будут укреплять связи и активно участвовать в гуманитарной деятельности, тем самым продвигая образ дружественной, гуманной и миролюбивой нации и народа Вьетнама, а также благородные качества «солдат дядюшки Хо» среди международных друзей.