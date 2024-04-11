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Миротворцы помогают продвигать имидж Вьетнама

Вьетнамские миротворческие силы активно развиваются, способствуя утверждению роли Вьетнама на мировой арене и демонстрируя усилия и обязательства Вьетнама по участию в миротворческих операциях ООН и укреплению мира и безопасности во всем мире.
  На церемонии в Ханое 8 апреля, посвященной передаче решений президента и министра обороны о направлении трех офицеров в миротворческие миссии ООН в Центральноафриканской Республике, Южном Судане и Абьее. Фото: ВИА  
Недавно Вьетнам принял решение о направлении еще трех офицеров в Многомерную интегрированную миссию ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (MINUSCA), Миссию ООН в Южном Судане (UNMISS) и Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее (UNISFA), в результате чего общее число вьетнамских миротворцев, направленных в миссии ООН, достигло почти 800 человек.

По словам глав миссий и агентств ООН, вьетнамские миротворцы демонстрируют высокие результаты при выполнении возложенных на них задач с профессионализмом и дисциплиной, оставив хорошие впечатления у руководителей миссий, друзей и международных коллег своим конкретным, практическим и гуманным вкладом.

Полковник Мак Дык Чонг, заместитель директора Департамента миротворческих операций Вьетнама, сказал, что для подготовки замены сил департамент отобрал высококвалифицированных офицеров и организовал различные учебные курсы в соответствии с требованиями ООН, а также направил офицеров на обучение за границу.

Более того, все три офицера, которые будут направлены в миссии ООН в этот раз, приняли участие в двух крупных миротворческих учениях 2023 года - программе оценки компетентности перспективных миротворцев (CEPPP) и вьетнамско-индийских двусторонних армейских учениях (VINBAX) 2023.

Офицеры присоединяются к миссии в связи с тем, что ситуация в области безопасности в этих районах по-прежнему характеризуется множеством непредсказуемых рисков, связанных с безопасностью, суровыми погодными и климатическими условиями, а также множеством опасных заболеваний, особенно малярией, холерой и лихорадкой Эбола.

Подполковник Нгуен Ши Хьеу, который будет направлен в MINUSCA вместо подполковника Нгуен Ван Фонга, сказал, что участие в миротворческой миссии ООН - важная задача в многонациональной среде со многими различиями в культуре и языке, требующая всесторонних знаний в военной области, политике, профессии, иностранных делах и культуре. Поэтому все три офицера прошли хорошую подготовку во всех областях, включая высокую решимость в выполнении поставленных задач.

По словам Нгуен Ши Хьеу, обязательным условием выполнения поставленных задач является строгое соблюдение дисциплины, правил безопасности и охраны ООН, а также законов и культурной самобытности принимающей страны, и не нанесение ущерба престижу и имиджу армии и страны Вьетнама.

Он сказал, что он и его сослуживцы в миссии будут укреплять связи и активно участвовать в гуманитарной деятельности, тем самым продвигая образ дружественной, гуманной и миролюбивой нации и народа Вьетнама, а также благородные качества «солдат дядюшки Хо» среди международных друзей.

ВИА/ИЖВ

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