Мировые СМИ высоко оценили игру Вьетнама на чемпионате мира по футболу среди женщин. Фото: ВИА

На веб-сайте Азиатской футбольной конфедерации (AFC) написано: «Вьетнам показал довольно хорошую игру, поскольку действующему чемпиону США пришлось много работать, чтобы победить со счетом 3: 0».Пресса принимающей страны Новой Зеландии поделилась тем же комментарием: «США выиграли, и разница составила всего 3 гола, когда они столкнулись с храброй игрой более слабого противника, Вьетнама»; «Вьетнам защищался очень храбро, чтобы сохранить разрыв намного меньше, чем ожидало большинство экспертов».Майкл Кокс, британский журналист и писатель, который проводит футбольный анализ для британского отделения The Athletic, написал: «Я уважаю тренера женской сборной Вьетнама Май Дык Чунг. Положительная и конкурентоспособная игра превзошла все ожидания».Американское издание The Athletic также посвятило часть сводки матча комментарию дебюта вьетнамской команды на чемпионате мира. Автор Джефф Рютер комментировал: «В 2019 году Соединенные Штаты открыли чемпионат мира по футболу победой над Таиландом с крупным счетом 13: 0. Люди, которые не следят за международным футболом, возможно, ожидали подобного открытия для Вьетнама з дебютанта чемпионата мира. В пятницу это было разоблачено как несколько наивное — в конце концов, всего пару месяцев назад Вьетнам сыграл с фаворитом турнира Германией, проиграв с небольшим счетом 2: 1. Даже после того, как они пропустили гол в первые 15 минут, они держали свои позиции против Соединенных Штатов, часто удерживая десять защитников перед воротами во время наращивания игры и борясь за каждый мяч».«В конце концов, для этой первой игры чемпионата мира не было сказочного финала. Трудно представить более жесткую жеребьевку, чем игра против действующего чемпиона, но новички турнира вполне могли гордиться, гордиться и огромным контингентом болельщиков, чьи радостные возгласы можно было услышать в трансляции каждый раз, когда свои любимцы продвигались вперед», — добавил Рютер.BBC Sports прокомментировал: «Женская сборная Вьетнама боролась за каждый мяч с женской сборной США. В этом матче они сыграли абсолютно уверенно, не отступив ни на шаг против лучшей команды мира. Сборная США получила то, что хотела, и получила 3 очка. Женская сборная Вьетнама тоже добилась своего. Это уважение мирового футбола».Новостной сайт Newstell прокомментировал после матча: «Вьетнамские игроки играли на удивление стойко. Они держали игру более напряженной, чем ожидалось. Вратарь Ким Тхань отразила пенальти Алекса Моргана в первом тайме».А вот что написал The Guardian: «Легкая победа для США. Но Вьетнам упрямо оборонялся, было несколько хороших моментов голкипера Ким Тхань. Она отразила пенальти и хорошо контролировала штрафную. Если бы не ее отменная игра, счет мог бы 5-0 или 6-0».ФИФА опубликовала три фотографии голкипера Ким Тхань и похвалил: «Перед Чан Тхи Ким Тхань кланяются. Вьетнамский вратарь провела сенсационный первый тайм и теперь отразила пенальти Алекса Моргана!».27 июля Вьетнам сыграет с Португалией.