Мировые руководители поздравили Вьетнам с 77-й годовщиной Дня независимости

Церемония поднятия государственного флага на площади Бадинь. Фото: ВИА

По случаю 77-й годовщины Дня независимости Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) (2 сентября 1945 г. – 2 сентября 2022 г.) руководители партий, стран и международных организаций направили руководителям Вьетнама поздравительные телеграммы и письма.

Первый вице-председатель Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо Рондон направил поздравительное письмо Генеральному секретарю Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгу. Руководитель Единой социалистической партии Венесуэлы выразил свое впечатление о том, что под гениальным руководством КПВ, основанном на учениях Президента Хо Ши Мина, Вьетнам стал сильнее, повысился его авторитет на международной арене. Он вновь подтвердил решимость и впредь укреплять отношения сотрудничества и братской дружбы между двумя партиями, двумя правительствами и народами двух стран.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш направил поздравительную телеграмму Президенту СРВ Нгуен Суан Фуку. Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что ООН высоко оценивает роль и вклад Вьетнама в совместные усилия по решению глобальных вызовов, таких как пандемия Covid-19, изменение климата, нищета и неравенство, на пути к выполнению Целей в области устойчивого развития. Генеральный секретарь Антониу Гутерреш выразил уверенность в том, что Вьетнам продолжит вместе с ООН преодолевать вызовы с целью построения лучшего, более справедливого и мирного мира.

Император Японии Нарухито направил поздравительную телеграмму Президенту СРВ Нгуен Суан Фуку.

Президент Республики Корея Юн Сук Ель направил поздравительную телеграмму Президенту СРВ Нгуен Суан Фуку. Президент Юн Сук Ель подчеркнул значение 30-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Южной Кореей, которую страны отмечают в 2022 году, высоко оценил результаты сотрудничества за прошедшее время и выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружбы и доверия между двумя странами. Президент Республики Корея также подтвердил свою готовность работать с Вьетнамом для поднятия двусторонних отношений на новый уровень.

Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II направила поздравительную телеграмму Президенту СРВ Нгуен Суан Фуку. В телеграмме Королева Елизавета II направила наилучшие пожелания вьетнамскому народу и выразила уверенность в том, что благодаря усилиям и решимости вместе преодолеть пандемию обе страны могут надеяться на более светлое будущее.

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер направил поздравительную телеграмму Президенту СРВ Нгуен Суан Фуку. В телеграмме подтверждается, что между двумя странами поддерживаются отношения давней дружбы, а также солидарность в поддержке друг друга в борьбе с Covid-19 за прошедшее время, страны совместно прилагали усилия для преодоления последствий пандемии. Президент Германии выразил уверенность в том, что в будущем Вьетнам и Германия будут более тесно сотрудничать.

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла направил поздравительное письмо Президенту СРВ Нгуен Суан Фуку. Президент Италии подтвердил, что Вьетнам является ведущим партнером Италии, и выразил уверенность в том, что две страны будут использовать возможности и расширять сотрудничество, чтобы эффективно решать глобальные вызовы и способствовать миру и безопасности во всем мире.

Генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли от имени Правительства и народа Австралии направил поздравительное письмо Президенту СРВ Нгуен Суан Фуку. Генерал-губернатор выразил уверенность, что дружба между двумя странами будет крепнуть на основе прочных и глубоких отношений стратегического партнерства между Вьетнамом и Австралией, в преддверии 50-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, которая будет отмечаться в 2023 году.

Король Испании Филипп направил поздравительную телеграмму Президенту СРВ Нгуен Суан Фуку, в которой он пожелал Государству и народу Вьетнама всего наилучшего, счастья, мира и процветания.

Генерал-губернатор Канады Мэри Мэй Саймон направила поздравительную телеграмму Президенту СРВ Нгуен Суан Фуку. Спикер Сената Канады Джордж Фьюри и Председатель Палаты общин Канады Энтони Рота направили поздравительные телеграммы Председателю Национального собрания СРВ Выонг Динь Хюэ. Канадские руководители высоко оценили растущие отношения между двумя странами, выразили желание продолжать укреплять отношения всеобъемлющего партнерства к 50-й годовщине со дня установления дипломатических отношений, которую будут отмечать в 2023 году, а также тесно сотрудничать по важным региональным и международным вопросам.

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден направил поздравительную телеграмму Президенту СРВ Нгуен Суан Фуку и народу Вьетнама. В преддверии 10-й годовщины со дня установления отношений всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и США, которая будет отмечаться в 2023 году, Президент Джо Байден отметил, что две страны добились больших успехов на основе взаимного уважения, доверия и общих интересов, углубляли сотрудничество во всех областях. Он вновь подтвердил поддержку сильного, независимого и процветающего Вьетнама.

Король Нидерландов Виллем-Александр направил поздравительную телеграмму Президенту СРВ Нгуен Суан Фуку, направил наилучшие пожелания Государству и народу Вьетнама, пожелал им здоровья и процветания.

Президент Народной Республики Бангладеш Абдул Хамид направил поздравительную телеграмму Президенту СРВ Нгуен Суан Фуку, Премьер-министр Народной Республики Бангладеш Шейх Хасина направила поздравительную телеграмму Премьер-министру СРВ Фам Минь Тьиню.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух направил поздравительную телеграмму Президенту СРВ Нгуен Суан Фуку, Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ направил поздравительную телеграмму Премьер-министру СРВ Фам Минь Тьиню, Председатель Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар направил поздравительную телеграмму Председателю Национального собрания СРВ Выонг Динь Хюэ.

Президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви направил поздравительную телеграмму Президенту СРВ Нгуен Суан Фуку.

Президент Республики Панама Лаурентино Кортисо Коэн направил поздравительную телеграмму Президенту СРВ Нгуен Суан Фуку.

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис направил поздравительную телеграмму Президенту СРВ Нгуен Суан Фуку.

Король Швеции Карл Густав направил поздравительную телеграмму Президенту СРВ Нгуен Суан Фуку.

Президент, Министр иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис направил поздравительную телеграмму Президенту СРВ Нгуен Суан Фуку.

Президент Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Ранил Викрамасингхе направил поздравительное письмо Президенту СРВ Нгуен Суан Фуку, Премьер-министр Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Динеш Гунавардена направил поздравительное письмо Премьер-министру СРВ Фам Минь Тьиню.

Генеральный секретарь Международной организации франкофонии (OIF) Луиза Мусикивабо направила поздравительное письмо Президенту СРВ Нгуен Суан Фуку.

По этому случаю Госсекретарь США Энтони Блинкен выпустил пресс-релиз, в котором поздравил Вьетнам с Днем независимости. Министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг, Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари, Министр иностранных дел Шри-Ланки М.У.М. Али Сабри направили поздравительные телеграммы и письма Министру иностранных дел СРВ Буй Тхань Шону.



