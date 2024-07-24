Мировые лидеры скорбят о кончине генерального секретаря партии Вьетнама

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг. Фото: ВИA



Председатель Государственного административного совета Мьянмы Мин Аунг Хлаинг сказал, что Вьетнам потерял выдающегося лидера, и вьетнамский народ будет вспоминать о главе партии с уважением и восхищением. По его словам, руководство и вклад Генсека оставили неизгладимый след в великой истории Вьетнама.



Президент Тимора-Лешти Жозе Рамуш-Орта высоко оценил Генсека как выдающуюся фигуру в современной истории Вьетнама, внесшую значительный вклад в национальное развитие и продвижение социальных ценностей. Он отметил, что под умелым руководством главы партии двусторонние отношения между Вьетнамом и Тимором-Лешти достигли заметного прогресса, особенно в сфере инвестиций. Кроме того, Тимор-Лешти получил энергичную поддержку Вьетнама в его усилиях по вступлению в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).



Президент шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Вице-президент и Премьер-министр шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и Вице-президент и Заместитель премьер-министра шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян Объединенных Арабских Эмиратов выразили свои соболезнования Президенту То Ламу.



Кроме того, Заместитель председателя и постоянный руководитель Центрального комитета Союза молодежи Народной партии Камбоджи Чрун Терават, Президент Индийской конфедерации молодых лидеров, Ассоциация коммунистической молодежи Швейцарии, Социалистическая молодежь Венесуэлы и Лига коммунистической молодежи Непала направили соболезнования в адрес Центрального комитета Союза коммунистической молодежи имени Хо Ши Мина.



Генеральный секретарь Коммунистической партии Египта Салах Адли выразил соболезнования Центральному комитету КПВ. Генеральный секретарь Социалистической партии Египта Ахмед Бахаа Эль-Дин Шаабан направил очередное послание Центральному комитету КПВ и вьетнамскому народу.



Секретариат Европейского альянса левых партий и Центральный комитет Коммунистической партии Турции направили соболезнования Центральному комитету КПВ. В своем послании Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим выразил глубокое уважение к видению Генерального секретаря партии, направленному на защиту стратегической автономии и развитие управления во Вьетнаме. Он выразил надежду, что наследие покойного лидера будет продолжать вдохновлять будущие поколения во Вьетнаме и во всей Юго-Восточной Азии.Председатель Государственного административного совета Мьянмы Мин Аунг Хлаинг сказал, что Вьетнам потерял выдающегося лидера, и вьетнамский народ будет вспоминать о главе партии с уважением и восхищением. По его словам, руководство и вклад Генсека оставили неизгладимый след в великой истории Вьетнама.Президент Тимора-Лешти Жозе Рамуш-Орта высоко оценил Генсека как выдающуюся фигуру в современной истории Вьетнама, внесшую значительный вклад в национальное развитие и продвижение социальных ценностей. Он отметил, что под умелым руководством главы партии двусторонние отношения между Вьетнамом и Тимором-Лешти достигли заметного прогресса, особенно в сфере инвестиций. Кроме того, Тимор-Лешти получил энергичную поддержку Вьетнама в его усилиях по вступлению в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).Президент шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Вице-президент и Премьер-министр шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и Вице-президент и Заместитель премьер-министра шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян Объединенных Арабских Эмиратов выразили свои соболезнования Президенту То Ламу.Кроме того, Заместитель председателя и постоянный руководитель Центрального комитета Союза молодежи Народной партии Камбоджи Чрун Терават, Президент Индийской конфедерации молодых лидеров, Ассоциация коммунистической молодежи Швейцарии, Социалистическая молодежь Венесуэлы и Лига коммунистической молодежи Непала направили соболезнования в адрес Центрального комитета Союза коммунистической молодежи имени Хо Ши Мина.Генеральный секретарь Коммунистической партии Египта Салах Адли выразил соболезнования Центральному комитету КПВ. Генеральный секретарь Социалистической партии Египта Ахмед Бахаа Эль-Дин Шаабан направил очередное послание Центральному комитету КПВ и вьетнамскому народу.Секретариат Европейского альянса левых партий и Центральный комитет Коммунистической партии Турции направили соболезнования Центральному комитету КПВ.

Президент Всемирной федерации профсоюзов, Конфедерация работодателей АСЕАН, Австрийская федерация профсоюзов и Федерация профсоюзов Беларуси также направили письма и послания с соболезнованиями Всеобщей конфедерации труда Вьетнама.



Президент Камбоджийской ассоциации "Женщины за мир и развитие", Российский фонд "Дорога мира", Российский правовой центр мира, Международная демократическая федерация женщин (МДФЖ), Федерация кубинских женщин и Постоянный секретариат Конфедерации женских организаций АСЕАН направили соболезнования в адрес Вьетнамского союза женщин.



Конфедерация ветеранов Юго-Восточной Азии и Лига ветеранов вооруженных сил Сингапура выразили соболезнования Ассоциации ветеранов Вьетнама.

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Лаоса Салеумксай Коммасит, министр иностранных дел Филиппин Энрике Манало и министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг выразили соболезнования министру иностранных дел Буй Тхань Шону.



Чтобы выразить восхищение, уважение и глубокую скорбь по Генсеку партии, вьетнамские общины, проживающие за рубежом и различные вьетнамские ассоциации в Лаосе, Камбодже, Малайзии, Сингапуре, Таиланде, Германии, Макао (Китай) также направили соболезнования и выразили благодарность за его вклад в дело строительства, обороны и развития страны.



