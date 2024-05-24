Мировые лидеры поздравляют новых руководителей Вьетнама

Член Политбюро, президент То Лам. Фото: ВИA

Президент России Владимир Путин подчеркнул динамичное развитие отношений между Вьетнамом и Россией в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и выразил надежду, что в качестве Президента То Лам продолжит развивать двустороннее конструктивное сотрудничество во всех областях, принося пользу обеим странам и укрепляя безопасность и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Султан Брунея Хаджи Хассанал Болкиах выразил желание и дальше укреплять и углублять дружбу и долгосрочное сотрудничество между двумя странами, как на двусторонней основе, так и в качестве близких партнеров в рамках АСЕАН.Поздравительные письма также направили президент ОАЭ шейх Мохамед бен Заид Аль Нахайян, президент Государства Палестина и председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас и премьер-министр Шри-Ланки Динеш Гунавардена.Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и председатель монгольского парламента Гомбожав Занданшатар направили поздравительные письма Президенту То Ламу и председателю НС Вьетнама Чан Тхань Ману.Монгольские лидеры выразили готовность тесно сотрудничать с вьетнамскими руководителями для укрепления двусторонних отношений и традиционной дружбы во всех сферах, отвечающих интересам как монгольского, так и вьетнамского народов.Они также направили приглашения президенту То Ламу и председателю НС Чан Тхань Ману посетить Монголию, стремясь к укреплению двусторонних отношений по случаю 70-летия установления дипломатических отношений в этом году.