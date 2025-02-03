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Мировые лидеры поздравляют КПВ с 95-летием основания
В своем поздравительном письме Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что члены КПВ всегда являются примером настоящих патриотов, играющих ведущую роль в политическом и социально-экономическом развитии Отечества и стремящихся построить могущественное суверенное государство. Он также заявил, что сегодня Коммунистическая партия Вьетнама продолжает дело строительства социализма, повышая роль и престиж страны в регионе и мире.
В письме подтверждается, что Республика Беларусь и Социалистическая Республика Вьетнам были и остаются верными друзьями и ответственными партнерами, отношения между ними строятся на принципах взаимного уважения и поддержки.
В своем поздравительном письме Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что по случаю этого праздника он желает коммунистам и всему вьетнамскому народу больших успехов в реализации намеченных планов и выразил надежду, что отношения традиционной дружбы между Вьетнамом и Россией продолжат укрепляться и развиваться.
В поздравительном письме Национального секретаря Французской коммунистической партии Фабьена Русселя говорится:
«С момента своего зарождения наши две коммунистические партии были братскими партиями. Наша общая история оставила след в мировом революционном движении. Эта история является образцом борьбы за национальную независимость народов двух стран и символом непрекращающейся солидарности.
На протяжении почти столетия Вьетнам выполнил героические миссии, чтобы стать одной из самых уважаемых, динамичных и быстро развивающихся стран.
Мы полностью уверены в том, что Коммунистическая партия Вьетнама под руководством дорогого товарища То Лама продолжит с блеском отвечать на вызовы непрерывного развития в современном мире. Французская коммунистическая партия всегда будет сопровождать и поддерживать вас на этом пути».
В поздравительном письме Председателя Германской коммунистической партии Патрика Кёбеле говорится:
«Солидарность с вьетнамским народом и Коммунистической партией Вьетнама всегда является важной частью международного дела немецких коммунистов.
Сегодня солидарность с Вьетнамом также является важной заботой для Германской коммунистической партии, и мы твердо верим, что Коммунистическая партия Вьетнама достигнет поставленных ею целей в ближайшие десятилетия для построения процветающей социалистической страны».
В поздравительном письме Председателя Венгерской рабочей партии Дьюлы Тюрмер говорится:
«Коммунистическая партия Вьетнама повела вьетнамский народ по пути социализма. На протяжении 95 лет существования и развития успех Коммунистической партии Вьетнама основывается на прочном фундаменте неизменной поддержки вьетнамского народа.
Коммунистическая партия Вьетнама играет особо важную роль в развитии международного коммунистического движения.
Желаем вам больших успехов в реализации Резолюции XIII съезда КПВ, укреплении руководящей роли Партии, сохранении общественного консенсуса и достижении стратегической цели – превратить Вьетнам в развитую страну социалистической ориентации к середине XXI века».
В поздравительной телеграмме Генерального секретаря Иракской коммунистической партии Раида Фахми говорится:
«За последние 95 лет братская Коммунистическая партия Вьетнама всегда верно представляла интересы вьетнамского народа, приведя народ к достижению многих великих успехов. Героическая борьба Коммунистической партии Вьетнама против колониализма, империализма и за национальную независимость, а также ее выдающиеся достижения в экономическом развитии стали вдохновляющим примером для народов мира в борьбе за свободу, мир и социализм».
В поздравительном письме Председателя партии «Европейские левые» Вальтера Байера говорится:
«Мы высоко оцениваем все достижения Коммунистической партии Вьетнама, достигнутые в ходе борьбы в прошлом, а также в сохранении своего нынешнего руководства Правительством.
Желая вам дальнейших успехов в настоящем и будущем, мы передаем вам приветствия солидарности из Европы».
В поздравительной телеграмме Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки говорится:
«Коммунистическая партия США всегда смотрит и вдохновляется великими достижениями Коммунистической партии Вьетнама и вьетнамского народа. Под руководством КПВ Вьетнам превратился из одной из беднейших стран в одну из самых быстрорастущих экономик мира. Вьетнам продолжает развиваться быстрыми темпами и демонстрирует миру, чего может достичь социалистическая страна.
Для нас большая честь праздновать вместе с вами эту важную годовщину, и мы верим, что в ближайшие годы Вьетнам и Коммунистическая партия Вьетнама успешно достигнут важных целей, поставленных к середине века, включая цель стать страной с уровнем дохода выше среднего к 2035 году и страной с высоким уровнем дохода к 2045 году».
В своем поздравительном письме Заместитель председателя партии «Ени Азербайджан» Таир Будагов подчеркнул, что под успешным руководством Коммунистической партии Вьетнама, имеющей обширный политический опыт и богатое наследие, Вьетнам добился быстрого социально-экономического развития и повысил свой международный статус, став одним из ключевых факторов, формирующих будущее региона.
Партия «Ени Азербайджан» придает большое значение сотрудничеству с Коммунистической партией Вьетнама как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. Г-н Таир Будагов вырализ уверенность в том, что развитие отношений между партией «Ени Азербайджан» и Коммунистической партией Вьетнама на благо двух стран и двух народов придаст импульс дальнейшему укреплению традиционных отношений между Азербайджаном и Вьетнамом.