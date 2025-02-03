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Мировые лидеры поздравляют КПВ с 95-летием основания

По случаю 95-й годовщины основания Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) (3 февраля 1930 г. – 3 февраля 2025 г.) руководители многих политических партий и стран, таких как Беларусь, Россия, Франция, Германия, Венгрия и др., направили поздравительные письма и телеграммы.
Президент Республики Беларусь, Председатель Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), Национальный секретарь Французской коммунистической партии (ФКП). Председатель Германской коммунистической партии (ГКП), Председатель Венгерской рабочей партии (ВРП), Генеральный секретарь Иракской коммунистической партии (ИКП), Председатель партии «Европейские левые», Коммунистическая партия США, Заместитель председателя партии «Ени Азербайджан» (Новый Азербайджан) направил поздравительные письма и телеграммы в адрес Центрального комитета (ЦК) КПВ и Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама.

В своем поздравительном письме Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что члены КПВ всегда являются примером настоящих патриотов, играющих ведущую роль в политическом и социально-экономическом развитии Отечества и стремящихся построить могущественное суверенное государство. Он также заявил, что сегодня Коммунистическая партия Вьетнама продолжает дело строительства социализма, повышая роль и престиж страны в регионе и мире.

В письме подтверждается, что Республика Беларусь и Социалистическая Республика Вьетнам были и остаются верными друзьями и ответственными партнерами, отношения между ними строятся на принципах взаимного уважения и поддержки.

В своем поздравительном письме Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что по случаю этого праздника он желает коммунистам и всему вьетнамскому народу больших успехов в реализации намеченных планов и выразил надежду, что отношения традиционной дружбы между Вьетнамом и Россией продолжат укрепляться и развиваться.

В поздравительном письме Национального секретаря Французской коммунистической партии Фабьена Русселя говорится:

«С момента своего зарождения наши две коммунистические партии были братскими партиями. Наша общая история оставила след в мировом революционном движении. Эта история является образцом борьбы за национальную независимость народов двух стран и символом непрекращающейся солидарности.

На протяжении почти столетия Вьетнам выполнил героические миссии, чтобы стать одной из самых уважаемых, динамичных и быстро развивающихся стран.

Мы полностью уверены в том, что Коммунистическая партия Вьетнама под руководством дорогого товарища То Лама продолжит с блеском отвечать на вызовы непрерывного развития в современном мире. Французская коммунистическая партия всегда будет сопровождать и поддерживать вас на этом пути».

В поздравительном письме Председателя Германской коммунистической партии Патрика Кёбеле говорится:

«Солидарность с вьетнамским народом и Коммунистической партией Вьетнама всегда является важной частью международного дела немецких коммунистов.

Сегодня солидарность с Вьетнамом также является важной заботой для Германской коммунистической партии, и мы твердо верим, что Коммунистическая партия Вьетнама достигнет поставленных ею целей в ближайшие десятилетия для построения процветающей социалистической страны».

В поздравительном письме Председателя Венгерской рабочей партии Дьюлы Тюрмер говорится:

«Коммунистическая партия Вьетнама повела вьетнамский народ по пути социализма. На протяжении 95 лет существования и развития успех Коммунистической партии Вьетнама основывается на прочном фундаменте неизменной поддержки вьетнамского народа.

Коммунистическая партия Вьетнама играет особо важную роль в развитии международного коммунистического движения.

Желаем вам больших успехов в реализации Резолюции XIII съезда КПВ, укреплении руководящей роли Партии, сохранении общественного консенсуса и достижении стратегической цели – превратить Вьетнам в развитую страну социалистической ориентации к середине XXI века».

В поздравительной телеграмме Генерального секретаря Иракской коммунистической партии Раида Фахми говорится:

«За последние 95 лет братская Коммунистическая партия Вьетнама всегда верно представляла интересы вьетнамского народа, приведя народ к достижению многих великих успехов. Героическая борьба Коммунистической партии Вьетнама против колониализма, империализма и за национальную независимость, а также ее выдающиеся достижения в экономическом развитии стали вдохновляющим примером для народов мира в борьбе за свободу, мир и социализм».

В поздравительном письме Председателя партии «Европейские левые» Вальтера Байера говорится:

«Мы высоко оцениваем все достижения Коммунистической партии Вьетнама, достигнутые в ходе борьбы в прошлом, а также в сохранении своего нынешнего руководства Правительством.

Желая вам дальнейших успехов в настоящем и будущем, мы передаем вам приветствия солидарности из Европы».

В поздравительной телеграмме Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки говорится:

«Коммунистическая партия США всегда смотрит и вдохновляется великими достижениями Коммунистической партии Вьетнама и вьетнамского народа. Под руководством КПВ Вьетнам превратился из одной из беднейших стран в одну из самых быстрорастущих экономик мира. Вьетнам продолжает развиваться быстрыми темпами и демонстрирует миру, чего может достичь социалистическая страна.

Для нас большая честь праздновать вместе с вами эту важную годовщину, и мы верим, что в ближайшие годы Вьетнам и Коммунистическая партия Вьетнама успешно достигнут важных целей, поставленных к середине века, включая цель стать страной с уровнем дохода выше среднего к 2035 году и страной с высоким уровнем дохода к 2045 году».

В своем поздравительном письме Заместитель председателя партии «Ени Азербайджан» Таир Будагов подчеркнул, что под успешным руководством Коммунистической партии Вьетнама, имеющей обширный политический опыт и богатое наследие, Вьетнам добился быстрого социально-экономического развития и повысил свой международный статус, став одним из ключевых факторов, формирующих будущее региона.

Партия «Ени Азербайджан» придает большое значение сотрудничеству с Коммунистической партией Вьетнама как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. Г-н Таир Будагов вырализ уверенность в том, что развитие отношений между партией «Ени Азербайджан» и Коммунистической партией Вьетнама на благо двух стран и двух народов придаст импульс дальнейшему укреплению традиционных отношений между Азербайджаном и Вьетнамом.

ВИА/ИЖВ

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