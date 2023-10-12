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Минфин: средний ИПЦ в 2023 году вырастет примерно на 3,2 - 3,6%

На состоявшемся 11 октября заседании Руководящего комитета по управлению ценами, Минфин прогнозировал, что средний индекс потребительских цен (ИПЦ) в 2023 году вырастет в диапазоне 3,2- 3,6%.
  Минфин прогнозирует, что средний ИПЦ в 2023 году вырастет примерно на 3,2 - 3,6%. Фото: vneconomy.vn  
Соответственно, исходя из цели по сдерживанию инфляции на весь год на уровне 4,5%, Минфин обновил два сценария инфляции. В первом сценарии, средний ИПЦ в 2023 году увеличится примерно на 3,2% по сравнению с 2022 годом, а во втором сценарии ИПЦ будет находиться на более высоком уровне с ростом примерно на 3,6% выше по сравнению с 2022 годом.

При указанных сценариях Минфин прогнозирует, что средний индекс потребительских цен в 2023 году вырастет в диапазоне 3,2 – 3,6%. Между тем, Главное статистическое управление прогнозирует средний индекс потребительских цен в диапазоне 3,3%-3,6%. Госбанк также прогнозирует, что средняя инфляция в 2023 году вырастет примерно на 3,4% (плюс-минус 0,3%).

Минфин считает, что до конца 2023 года необходимо активно и гибко выполнить управление ценами, чтобы обеспечить контроль над средней инфляцией на весь 2023 год в соответствии с целью правительства и Национального собрания, а также снизить давление, создав благоприятную основу для сдерживания инфляции в 2024 году.

Кроме того, необходимо продолжать осуществлять упреждающую, гибкую, своевременную и эффективную денежно-кредитную политику, скоординированную с налогово-бюджетной политикой и другими макрополитиками, а также управлять обменными курсами в соответствии с ситуацией, контролировать рост кредита в соответствии с заданным направлением.

В Минфине также подчеркнуто, что в четвертом квартале 2023 года, при условии, что еще есть возможности контролировать инфляцию в соответствии с целевым показателем, установленным Национальным собранием на уровне 4,5%, министерствам, отраслям и населенным пунктам необходимо будет активно пересматривать планы корректировки цен товаров, находящихся под государственным управлением, и общественных услуг, в отношении которых реализуются рыночные дорожные карты.

По мнению эксперта Ву Винь Фу, для обеспечения стабильности цен и прав потребителей необходимо разрешить таким органам, как Управление рынка, Минпромторг, Департамент регулирования цен Минфина, иметь возможность право требовать объявления цен при выявлении необоснованного или внезапного роста цен.

В Минфине заявили, что ИПЦ за 9 месяцев 2023 года в основном контролируется в соответствии с поставленными целями. Цены на внутреннем рынке в основном стабильны, инфляция находится под контролем и имеет тенденцию к снижению. Благодаря благоприятным погодным условиям в этом году поставки сельскохозяйственной продукции были обеспечены, и цены существенно не колебались. А цены на бензин и сжиженный нефтяной газ, колебались из-за воздействия мировых цен.

ВИА/ИЖВ

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