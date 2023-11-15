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НОВОСТИ

Минфин предлагает продолжить снижение НДС на 2%

Ожидается, что рассматриваемое снижение сократит доходы государственного бюджета примерно на 700 миллиардов донгов (29,2 миллиона долларов США). Министерство финансов только что направило официальную рассылку № 11239/BTC-CST соответствующим министерствам и ведомствам по вопросу снижения налога на добавленную стоимость (НДС) в первые 6 месяцев 2024 года. Соответственно, Министерство финансов предложило снизить НДС на 2% от нынешнего уровня в первые 6 месяцев 2024 года, чтобы поддержать бизнес и людей в преодолении трудностей.

По предложению Минфина, снижение ставки НДС на 2% применяется к группам товаров и услуг, облагаемых в настоящее время ставкой налога в размере 10%, за исключением групп товаров и услуг в сферах: телекоммуникации, информационных технологий, финансовой деятельности, банковского дела, ценных бумаг, страхования, операции с недвижимостью, производства металлов и сборных металлических изделий, горнодобывающей промышленности (кроме добычи угля), производства кокса, нефтепереработки, производства химикатов и химической продукции, товаров и услуг, облагаемых специальным налогом на потребление.

Период снижения налога будет рассчитываться с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года. Постоянный комитет Национального собрания рассмотрит и примет решение о продолжении снижения НДС после 30 июня 2024 года в зависимости от экономической ситуации.

Ожидается, что рассматриваемое снижение сократит доходы государственного бюджета примерно на 700 миллиардов донгов (29,2 миллиона долларов США).

В последнее время, чтобы оперативно устранить трудности и препятствия, стимулировать ресурсы, улучшить способность экономики получать доступ и поглощать кредитный капитал, способствовать росту, связанному с поддержанием макроэкономической стабильности, стремясь к достижению самых высоких целей и задач плана социально-экономического развития и государственного бюджета, установленного в этом году, премьер-министр Фам Минь Тьинь опубликовал официальную телеграмму 990/CD-TTg от 21 октября о продолжении радикальной реализации решений по расширению доступа к кредитному капиталу, устранению трудностей для производственной и деловой деятельности.

Соответственно, премьер-министр поручил Минфину активно предлагать решения по освобождению, снижению налогов, сборов в следующем году и представить их компетентным органам для своевременного рассмотрения и принятия решения.

Кроме того, необходимы радикальные решения, чтобы доходы государственного бюджета в этом году превысили оценку, установленную Национальным собранием.

Министерство финансов предложило решения финансовой политики для стимулирования совокупного внутреннего потребительского спроса, в том числе исследовало и предложило ряд решений по снижению налогов и сборов на следующий год, таких как продолжение снижения налога на добавленную стоимость на 2% и рассмотрение вопроса о снижении ставки экологического налога на бензин и масло, применяемой в этом году. На основе оценки результатов, достигнутых снижением НДС на 2% согласно Постановлению № 101/2023/QH15 в 2023 году, продления снижения НДС в первые 6 месяцев 2024 года для поддержки бизнеса и населения является необходимой мерой.

В то же время Минфин продолжает пересматривать и снижать ставки налогов на экспорт и импорт для поддержки внутреннего производства и бизнеса, сократить ставки некоторых сборов.

Что касается доходов бюджета в этом году, министерство заявило, что к 30 октября сбор в бюджет достиг 85%, что эквивалентно 1,36 квадриллиона донгов.

В последние месяцы года Министерство финансов продолжит внедрять решения, от вопросов электронных счетов до создания центров налоговых данных и трансграничных электронных информационных порталов.

ИЖВ/ВИА

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