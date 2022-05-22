Минтранс опубликовал список 10 вьетнамских сухих портов

Согласно Решению № 584/QD-BGTVT-DT Министерства транспорта, в списке 10 внутренних портов (ICD), включая внутренний порт Хайлинь, сухой порт км3 4 Монгкай, провинция Куангнинь, сухой порт Танканг Хайфон, сухой порт Диньву-Куангбинь, сухой порт Хоангтхань, сухой порт Лонгбьен, сухой порт Танканг Ха Нам, Сухой порт Фуклок-Ниньбинь, внутренние порты Танканг Ньончать и Танканг Куэво.

Таким образом, по сравнению с Решением 1041/QD-BGTVT-DT Министерства транспорта в 2020 г. об объявлении списка внутренних портов Вьетнама, в 2022 г. появится новый порт Куэво.

Морская администрация Вьетнама несет ответственность за выполнение функций и задач в соответствии с Постановлением правительства № 38/2017/ND-CP от 4 апреля 2017 года об инвестициях, строительстве, управлении и эксплуатации внутренних портов, а также соответствующих законов и правил.

Ранее Министерство транспорта издало Решение № 1543/QD-GTVT-DT, объявляющее об открытии сухого порта Танканг Куэво (расположенного в общине Чауфонг, район Куэво, провинция Бакнинь) с целью добычи и торговли услугами, осуществлять импортные и экспортные процедуры во внутреннем порту в соответствии с правилами.

Это внутренний порт, расположенный в нижнем течении реки Дуонг, примыкающий к национальной автомагистрали 18 недалеко от промышленных зон в провинциях Бакнинь и Бакжанг. Таким образом, внутренний порт Танканг Куэво будет портом назначения, централизованным инспекционным центром, местом сбора контейнеров (как грузовых, так и порожних), пунктом таможенного оформления импортных и экспортных товаров Бакниня, Бакзянг и других провинций, соседних городов.

Работа сухого порта Танканг Куэво и других речных портов будет связана с работой по перевозке контейнеров баржами по внутренним водным путям рек Кам, Киньтхай и Дуонг.

По данным Морской администрации Вьетнама, ICD расшифровывается как Inland Container Depot, что понимается как сухой или внутренний порт. В соответствии с действующими нормативными актами под внутренним портом понимается часть транспортной инфраструктуры, узловой пункт организации перевозок, связанных с функционированием морского порта, внутреннего водного порта, аэропорта, автомобильных пограничных пунктов пропуска, железнодорожных станций. В то же время ICD также выполняет ту же функцию пограничных пунктов пропуска для грузов, импортируемых и экспортируемых по морю...