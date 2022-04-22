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Минпромторг: Введен временный антидемпинговый налог на импортный сварочный материал

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) издало Решение № 706/QD-BCT о введении временного антидемпингового налога на некоторые сварочные расходные материалы, произведенные в Малайзии, Таиланде и Китае. Минпромторг заявило, что соблюдает положения Закона об управлении внешней торговлей и связанных с ним правил, а также Антидемпингового соглашения Всемирной торговой организации.

Исследования показывают, что за исследуемый период зафиксирован рост, как в абсолютном выражении, так и по отношению к общему внутреннему потреблению и объему производства отечественной промышленности, исследованных товаров, импортированных из Малайзии, Таиланда и Китая. Это основная причина значительного ущерба отечественной обрабатывающей промышленности.

По данным Минпромторга, в настоящее время мощность отечественной промышленности сварочной катанки и проволоки из нержавеющей стали составляет 6.000 тонн и 66.000 тонн соответственно, что полностью обеспечивает внутренний спрос.

В Департаменте торговых средств защиты подчеркнули, что в ближайшее время Минпромторг продолжит работу с соответствующими сторонами для сбора информации с целью оценки всестороннего воздействия дела на связанные стороны для принятия окончательного решения по делу.

ВИА

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