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Минпромторг: Введен временный антидемпинговый налог на импортный сварочный материал
Исследования показывают, что за исследуемый период зафиксирован рост, как в абсолютном выражении, так и по отношению к общему внутреннему потреблению и объему производства отечественной промышленности, исследованных товаров, импортированных из Малайзии, Таиланда и Китая. Это основная причина значительного ущерба отечественной обрабатывающей промышленности.
По данным Минпромторга, в настоящее время мощность отечественной промышленности сварочной катанки и проволоки из нержавеющей стали составляет 6.000 тонн и 66.000 тонн соответственно, что полностью обеспечивает внутренний спрос.
В Департаменте торговых средств защиты подчеркнули, что в ближайшее время Минпромторг продолжит работу с соответствующими сторонами для сбора информации с целью оценки всестороннего воздействия дела на связанные стороны для принятия окончательного решения по делу.