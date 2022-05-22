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Минприроды призывает населенные пункты беречь ресурсы подземных вод

Министерство природных ресурсов и окружающей среды разослало официальную депешу с просьбой к народным комитетам провинций и центральных городов усилить охрану ресурсов подземных вод.
  Фото для иллюстрации. (baotainguyenmoitruong.vn)  

Министерство природных ресурсов и окружающей среды разослало официальную депешу с просьбой к народным комитетам провинций и центральных городов усилить охрану ресурсов подземных вод.

По словам представителя Министерства природных ресурсов и экологии, одна из основных причин проседания почвы, загрязнения, деградации и истощения источников подземных вод сегодня связана с проведением большинства буровых, земляных и испытательных работ, а добыче ископаемых и подземному строительству не уделялось должного внимания и управления на всех уровнях.

Поэтому Министерство природных ресурсов и экологии просит народные комитеты областей и городов срочно поручить соответствующим органам и подразделениям провести проверку и призвать владельцев скважин к обработке и засыпке всех видов скважин, если в районе не должно вестись бурение согласно нормативным документам.

Основное внимание уделяется проверке и обработке пробуренных скважин в проектах исследования и оценки подземных вод; проектах исследования, разведки, геологоразведки и разведки полезных ископаемых, геологического изучения, которые были завершены в этом районе без какой-либо необходимости использования или повреждения.


ВИА

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