НОВОСТИ
Минобороны Вьетнама организовало церемонию открытия мемориальных скульптурных композиций в знак благодарности иностранным военным специалистам
Генерал-полковник Хоанг Суан Тьиен подчеркнул, что на протяжении всей истории борьбы за независимость и объединение страны народ Вьетнама всегда получал искреннюю, верную и эффективную помощь от дружественных стран и международных друзей, особенно от Советского Союза, Кубы, Китая, Лаоса и Камбоджи — товарищей и друзей, которые не жалели сил, средств и даже крови ради независимости и мира во Вьетнаме. Эта поддержка была не только огромным материальным ресурсом, но и бесценным духовным стимулом, внесшим важный вклад в великую победу Вьетнамской революции.
Он отметил, что, исходя из традиции вьетнамского народа «пить воду — помнить исток», а также во исполнение политики Партии и Государства по созданию мемориального комплекса, увековечивающего драгоценную помощь дружественных стран в освободительных войнах Вьетнама, Центральный военный совет и Минобороны поручили соответствующим органам ускорить строительство Мемориального комплекса международной солидарности, дружбы и благодарности в открытом выставочном пространстве Музея истории Вьетнамской народной армии. Этот объект обладает глубокой исторической, культурной и политической ценностью, является живым символом чистой, верной и искренней международной солидарности, а также свидетельством огромных жертв и вкладов международных друзей в дело борьбы за освобождение, объединение и защиту Вьетнама.
Этот комплекс станет «красным адресом» для пропаганды и воспитания нынешних и будущих поколений в понимании силы высокой международной солидарности, духа «разделённых испытаний» ради независимости, свободы, мира и дружбы. Это также послание международным друзьям: Вьетнам всегда дорожит и благодарен за огромную поддержку не только в прошлом, но и в настоящем и будущем, неизменно придаёт большое значение укреплению и развитию дружественных отношений с братскими странами и международными друзьями ради мира, сотрудничества и устойчивого развития во всём мире.
Выступая на мероприятии, Посол Российской Федерации во Вьетнаме Геннадий Степанович Бездетко выразил искреннюю благодарность Вьетнаму за сохранение памяти об общих исторических страницах между Вьетнамом и Советским Союзом, отметив, что это является убедительным свидетельством искренней дружбы и доверия между Вьетнамом и Российской Федерацией как правопреемницей СССР.
Мемориальный комплекс международной солидарности, дружбы и благодарности реализуется в открытом выставочном пространстве Музея истории Вьетнамской народной армии. Комплекс включает пять скульптурных групп, посвящённых Советскому Союзу, Кубе, Китаю, Лаосу и Камбодже. Каждая группа состоит из 3–5 полнофигурных бронзовых статуй высотой около 3 метров (включая постамент — квадрат 4 × 4 м, высотой около 1 м).
После 45 дней интенсивной работы все инфраструктурные элементы, ландшафтное оформление, постаменты и две группы скульптур — советских и кубинских военных специалистов — были завершены, обеспечив полную безопасность, высокое качество, технический и художественный уровень, а также своевременное выполнение сроков. Скульптурные группы, посвящённые китайским военным специалистам и международным бойцам из Лаоса и Камбоджи, активно реализуются и планируются к завершению до 22 декабря.
Церемония открытия мемориальных скульптур является частью цикла мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Национального праздника Социалистической Республики Вьетнам (2 сентября 1945 г. — 2 сентября 2025 г.).