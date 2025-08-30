Минобороны Вьетнама организовало церемонию открытия мемориальных скульптурных композиций в знак благодарности иностранным военным специалистам

Генерал-полковник Хоанг Суан Тьиен, заместитель министра обороны, посол Кубы во Вьетнаме Рохелио Поланко Фуэнтес и делегаты перетянули ленточку, чтобы открыть комплекс статуй в честь кубинских военных специалистов. Фото: ВИА