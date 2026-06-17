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Министр юстиции Вьетнама провёл переговоры с Министром юстиции Лаоса
Министр Хоанг Тхань Тунг проинформировал о том, что Политбюро учредило Центральный руководящий комитет по совершенствованию институтов и обеспечению исполнения законодательства под руководством Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама; Постоянным органом Комитета назначен Партийный комитет Министерства юстиции.
На этой основе Министерство юстиции Вьетнама сосредоточило усилия на реализации ряда ключевых задач по совершенствованию правовой системы, повышению эффективности организации исполнения законодательства, судебной реформе, цифровой трансформации и внедрению искусственного интеллекта в правовой и судебной сферах.
Говоря о двустороннем сотрудничестве, Министр Хоанг Тхань Тунг высоко оценил практические результаты взаимодействия между министерствами юстиции двух стран за прошедшее время и предложил сторонам продолжить эффективную реализацию Соглашения о сотрудничестве на период 2026–2030 годов, активизировать обмен опытом в области разработки и совершенствования законодательства, организации его исполнения, судебной реформы, подготовки юридических кадров и цифровой трансформации в деятельности органов юстиции. Министр также предложил обеим сторонам продолжить тесную координацию для содействия утверждению и реализации проекта поддержки Правительства Вьетнама, направленного Министерству юстиции Лаоса для повышения потенциала лаосских сотрудников в области правовой работы.
Говоря о проекте технической помощи Правительства Вьетнама Правительству Лаоса по повышению потенциала сотрудников Министерства юстиции Лаоса в области правовой работы, Министр Хоанг Тхань Тунг отметил, что оба министерства тесно взаимодействовали при разработке проекта и включили данный вопрос в документы о сотрудничестве между двумя правительствами.
Министр подчеркнул, что проект имеет практическое значение для оказания поддержки Министерству юстиции Лаоса в укреплении потенциала по разработке и организации исполнения законодательства, продвижении цифровой трансформации в сфере юстиции и удовлетворении требований по совершенствованию институциональной системы на новом этапе развития.
Министр предложил Министерству юстиции Лаоса продолжать уделять внимание данному вопросу и поручить соответствующим органам ускорить необходимые процедуры для скорейшего утверждения и реализации проекта. Он также выразил уверенность, что проект станет одним из наиболее заметных направлений сотрудничества в правовой и судебной сферах между двумя странами и будет способствовать практическому наполнению концепции «стратегической взаимосвязанности» во вьетнамско-лаосских отношениях.
В области подготовки и повышения квалификации юридических кадров Министр Хоанг Тхань Тунг высоко оценил результаты сотрудничества между юридическими учебными заведениями Вьетнама и компетентными органами Лаоса, что способствовало подготовке многих поколений высококвалифицированных специалистов в области права для Лаоса.
Министр сообщил, что стороны активно реализуют программу стипендий для обучения сотрудников Министерства юстиции Лаоса по магистерским программам права в Ханойском юридическом университете. Одновременно он предложил Министерству юстиции Лаоса продолжать уделять внимание развитию сотрудничества между Национальной судебной академией Лаоса, Ханойским юридическим университетом и Судебной академией Вьетнама с целью повышения качества кадровых ресурсов в правовой и судебной сферах обеих стран.
Говоря о сотрудничестве между местными органами власти и подготовке к проведению 7-й Расширенной конференции органов юстиции провинций Вьетнама и Лаоса, имеющих общую государственную границу, Министр Хоанг Тхань Тунг подчеркнул, что данное направление является одним из ярких примеров сотрудничества двух стран в правовой и судебной сферах. Он также отметил положительные результаты, достигнутые после проведения 6-й конференции, особенно в вопросах регистрации актов гражданского состояния, гражданства, правового просвещения, юридической помощи, правовой взаимопомощи, исполнения судебных решений по гражданским делам и подготовки кадров.
Министр выразил уверенность, что 7-я конференция, которая состоится 17 июня в Хайфоне, вновь станет важной площадкой для оценки результатов сотрудничества и согласования мер по укреплению взаимодействия в предстоящий период, способствуя повышению эффективности государственного управления в сфере юстиции и обеспечению законных прав и интересов жителей приграничных районов двух стран.
В сфере многостороннего сотрудничества Министр Хоанг Тхань Тунг высоко оценил тесную координацию между Министерством юстиции Вьетнама и Министерством юстиции Лаоса в рамках механизмов сотрудничества АСЕАН в области права и правосудия, а также на региональных и международных форумах.
Министр предложил сторонам продолжать активный обмен информацией, консультации и взаимную поддержку в рамках многосторонних механизмов сотрудничества. Он также с уважением пригласил Министерство юстиции Лаоса принять участие в Правовом форуме АСЕАН на тему: «Применение искусственного интеллекта (AI) в деятельности по разработке и исполнению законодательства в цифровую эпоху».
Товарищ Кхамфан Фомматхат высоко оценил достижения Вьетнама в области развития, особенно выдающиеся результаты в работе по созданию и совершенствованию институциональной системы за последнее время. Он подчеркнул, что Министерство юстиции Лаоса всегда придаёт большое значение и высоко ценит практическую поддержку со стороны Министерства юстиции Вьетнама в сфере законотворчества, подготовки кадров, судебной реформы и развития сотрудничества между местными органами власти.
Он также выразил надежду на дальнейшую тесную координацию между двумя министерствами для эффективной реализации Соглашения о сотрудничестве на период 2026–2030 годов; подтвердил, что лаосская сторона будет тесно взаимодействовать с соответствующими органами Лаоса для завершения необходимых процедур с целью скорейшего утверждения и реализации проекта технической помощи Правительства Вьетнама Правительству Лаоса; а также продолжит сотрудничество в рамках механизма приграничных конференций и на региональных и международных форумах, особенно в целях успешного проведения 7-й приграничной конференции и эффективной реализации её итоговых решений.