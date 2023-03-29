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Министр Фан Ван Жанг провел переговоры с министром обороны Южной Кореи

По сообщению корреспондента ВИА в Корее, по приглашению министра национальной обороны Республики Корея Ли Чон Супа член Политбюро, заместитель секретаря Центральной военной комиссии, министр Обороны генерал армии Фан Ван Жанг во главе высокопоставленной делегации Министерства национальной обороны Вьетнама совершает официальный визит в Республику Корея с 27 по 29 марта. Во второй половине дня 28 марта министра Обороны Вьетнама торжественно встретили 19 залпами в здании министерства национальной обороны Кореи. После церемонии встречи министры ушил на переговоры.

Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, представляющим взаимный интерес. Министр обороны Фан Ван Жанг сказал, что мир, сотрудничество и развитие по-прежнему являются большой тенденцией, но в ней еще много проблем. Министр обороны Вьетнама подтвердил, что Вьетнам всегда придерживается оборонной политики «четыре нет», изложенной в Белой книге национальной обороны Вьетнама 2019 года.

Что касается морской безопасности, министр обороны Вьетнама заявил, что проблемы в области морской безопасности, суверенитета и территориальных споров в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом и в Восточном море в частности представляют собой риски для мира, безопасности, стабильности и сотрудничества в целях развития в регионе и мире. Этот контекст требует от соответствующих сторон соблюдения верховенства права, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982). Что касается Восточного моря, два министра согласились с тем, что соответствующие стороны должны соблюдать Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC) и содействовать скорейшему завершению переговоров и подписанию существенного, эффективного и соответствующего международному праву Кодекса поведения сторон в Восточном море (COC). Министр Фан Ван Жанг подчеркнул, что Вьетнам настойчиво решает все разногласия в Восточном море мирным путем, на основе международного права, в том числе UNCLOS 1982 года.

Два министра согласились с тем, что за последнее время Министерства обороны Вьетнама и Кореи заинресованы в продвижении и развертывании отношения сотрудничества в области обороны в соответствии с рамками и механихмами сотрудничества.

Обе стороны поддерживают механизмы сотрудничества и обмена делегациями, в том числе Диалог по оборонной политике на уровне заместителей министров. Такие области, как подготовка кадров, оборонная разведка, защита военной безопасности, кибербезопасность, военная медицина... эффективно и существенно поддерживаются и продвигаются. Сотрудничество между армиями и силами продвигается, в котором сотрудничество между ВМФ является ярким пятном с множеством мероприятий по сотрудничеству и обмену.

В сфере оборонной промышленности за последнее время ведомства и предприятия двух сторон расширили контакты и изучили возможности сотрудничества. Министр Фан Ван Жанг поблагодарил Министерство национальной обороны Кореи за проявленный интерес в направлении делегации и ряда предприятий оборонной промышленности в Ханой для участия в Вьетнамской международной оборонной выставке в 2022 году, что способствовало общему успеху выставки.

Сотрудничество в области ликвидации послевоенных мин также дало много результатов. Стороны эффективно сотрудничали в успешном завершении проекта «Вьетнам-Корея сотрудничают в преодолении последствий наземных мин после войны» на период 2017-2021 годов в провинциях Биньдинь и Куангбинь. В настоящее время обе стороны координируют реализацию второго этапа проекта. Обе стороны также тесно координируют свои действия, консультируются друг с другом на многосторонних форумах, поддерживают и посещают многосторонние мероприятия, организуемые каждой стороной.

На основе всестороннего стратегического партнерства между двумя странами, Декларации об общем видении оборонного сотрудничества до 2030 года, в ближайшее время обе стороны договорились продолжать укреплять двустороннее оборонное сотрудничество, чтобы соответствовать потенциалу и отношениям между двумя странами.

Что касается многостороннего сотрудничества, стороны договорились продолжать укреплять консультацию и взаимную поддержку на многосторонних форумах, особенно в механизмах, возглавляемых АСЕАН, а также многосторонних мероприятиях, организованных каждой стороной. Вьетнам поддерживает организацию неофициальной встречи министров обороны АСЕАН-Корея на основе консенсуса АСЕАН, готов направить делегацию для участия в Сеульском оборонном диалоге и встрече заместителей министров обороны АСЕАН и Кореи. РК поблагодарила Вьетнам как координатора отношений между АСЕАН и Кореей, как мост для дальнейшего продвижения стратегического партнерства между АСЕАН и Кореей.

По окончании переговоров министры обороны двух стран стали свидетелями передачи текста Технического задания на проведение вьетнамско-корейских военно-морских консультаций. Это основа для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между двумя военно-морскими силами.

По этому случаю министр Фан Ван Жанг пригласил министра Ли Чон Супа посетить Вьетнам в подходящее время.

Ранее, утром 28 марта, министр Фан Ван Жанг посетил артиллерийскую бригаду/7-й мобильный корпус корейской армии.

ВИА/ИЖВ

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