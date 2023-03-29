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Министр Фан Ван Жанг провел переговоры с министром обороны Южной Кореи
Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, представляющим взаимный интерес. Министр обороны Фан Ван Жанг сказал, что мир, сотрудничество и развитие по-прежнему являются большой тенденцией, но в ней еще много проблем. Министр обороны Вьетнама подтвердил, что Вьетнам всегда придерживается оборонной политики «четыре нет», изложенной в Белой книге национальной обороны Вьетнама 2019 года.
Что касается морской безопасности, министр обороны Вьетнама заявил, что проблемы в области морской безопасности, суверенитета и территориальных споров в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом и в Восточном море в частности представляют собой риски для мира, безопасности, стабильности и сотрудничества в целях развития в регионе и мире. Этот контекст требует от соответствующих сторон соблюдения верховенства права, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982). Что касается Восточного моря, два министра согласились с тем, что соответствующие стороны должны соблюдать Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC) и содействовать скорейшему завершению переговоров и подписанию существенного, эффективного и соответствующего международному праву Кодекса поведения сторон в Восточном море (COC). Министр Фан Ван Жанг подчеркнул, что Вьетнам настойчиво решает все разногласия в Восточном море мирным путем, на основе международного права, в том числе UNCLOS 1982 года.
Два министра согласились с тем, что за последнее время Министерства обороны Вьетнама и Кореи заинресованы в продвижении и развертывании отношения сотрудничества в области обороны в соответствии с рамками и механихмами сотрудничества.
Обе стороны поддерживают механизмы сотрудничества и обмена делегациями, в том числе Диалог по оборонной политике на уровне заместителей министров. Такие области, как подготовка кадров, оборонная разведка, защита военной безопасности, кибербезопасность, военная медицина... эффективно и существенно поддерживаются и продвигаются. Сотрудничество между армиями и силами продвигается, в котором сотрудничество между ВМФ является ярким пятном с множеством мероприятий по сотрудничеству и обмену.
В сфере оборонной промышленности за последнее время ведомства и предприятия двух сторон расширили контакты и изучили возможности сотрудничества. Министр Фан Ван Жанг поблагодарил Министерство национальной обороны Кореи за проявленный интерес в направлении делегации и ряда предприятий оборонной промышленности в Ханой для участия в Вьетнамской международной оборонной выставке в 2022 году, что способствовало общему успеху выставки.
Сотрудничество в области ликвидации послевоенных мин также дало много результатов. Стороны эффективно сотрудничали в успешном завершении проекта «Вьетнам-Корея сотрудничают в преодолении последствий наземных мин после войны» на период 2017-2021 годов в провинциях Биньдинь и Куангбинь. В настоящее время обе стороны координируют реализацию второго этапа проекта. Обе стороны также тесно координируют свои действия, консультируются друг с другом на многосторонних форумах, поддерживают и посещают многосторонние мероприятия, организуемые каждой стороной.
На основе всестороннего стратегического партнерства между двумя странами, Декларации об общем видении оборонного сотрудничества до 2030 года, в ближайшее время обе стороны договорились продолжать укреплять двустороннее оборонное сотрудничество, чтобы соответствовать потенциалу и отношениям между двумя странами.
Что касается многостороннего сотрудничества, стороны договорились продолжать укреплять консультацию и взаимную поддержку на многосторонних форумах, особенно в механизмах, возглавляемых АСЕАН, а также многосторонних мероприятиях, организованных каждой стороной. Вьетнам поддерживает организацию неофициальной встречи министров обороны АСЕАН-Корея на основе консенсуса АСЕАН, готов направить делегацию для участия в Сеульском оборонном диалоге и встрече заместителей министров обороны АСЕАН и Кореи. РК поблагодарила Вьетнам как координатора отношений между АСЕАН и Кореей, как мост для дальнейшего продвижения стратегического партнерства между АСЕАН и Кореей.
По окончании переговоров министры обороны двух стран стали свидетелями передачи текста Технического задания на проведение вьетнамско-корейских военно-морских консультаций. Это основа для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между двумя военно-морскими силами.
По этому случаю министр Фан Ван Жанг пригласил министра Ли Чон Супа посетить Вьетнам в подходящее время.
Ранее, утром 28 марта, министр Фан Ван Жанг посетил артиллерийскую бригаду/7-й мобильный корпус корейской армии.